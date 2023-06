Cuccioli ammassati in gabbia e bagagli Attesa la sentenza

Ammassati in una gabbietta e chiusi anche nei bagagli, senza microchip, passaporto sanitario, vaccinazioni antirabbica e soprattutto sofferenti per le condizioni in cui erano stati costretti a viaggiare.

Quei dieci cuccioli di cane, tra bulldog, pastori dell’Asia centrale, carlini, volpini, erano stati ritrovati e salvati durante un controllo dagli agenti della stradale di Fano a maggio 2021 lungo l’autostrada.

A processo per traffico illecito di animali era finito il conducente dell’autocarro Mercedes con targa rumena, un uomo di 43 anni, originario della Romania.

Ieri il pm Federica Guarrella ha chiesto per lui la condanna a 3 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 3mila euro.

Si è costituita parte civile un’associazione animalista che, assistita dall’avvocato Simone Candelora, ha chiesto 20mila euro di risarcimento danni. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Alfredo Torsani, ha sostenuto che non si tratti di commercio illecito, ma di introduzione illecita di animali, violazione, quest’ultima, amministrativa.

Per questo ha chiesto l’assoluzione dal reato contestato.

Il processo è stato rinviato al prossimo 18 settembre per la sentenza.

e. ros.