Cuccurano, 100 anni fa: fatta la chiesa, nacque la comunità

Le campane sembrano risuonare già nei ricordi, come in un vecchio film in bianco e nero che si apre su un paese di campagna e su una comunità che si stringe attorno alla sua chiesa. È lo stesso rintocco che oggi accompagna Cuccurano nel celebrare i cento anni della parrocchia di San Biagio, cuore pulsante della frazione fanese. Da domani prenderà il via un programma fitto di iniziative che unirà memoria e festa. "La costruzione della chiesa e della casa canonica cent’anni fa – ha ricordato il parroco don Marzio Berloni – ha molto segnato la vita del paese, trasformando delle case sparse in una comunità". Parole che riportano al 1925, quando il pievano Alessandro Rivelli realizzò l’edificio che avrebbe cambiato il volto della borgata. La celebrazione del centenario, spiega don Marzio, vuole anche "ravvivare la vita fraterna e comunitaria, restaurando non solo muri e tetti ma anche i legami tra le persone". Un messaggio che si intreccia con il Giubileo della Chiesa universale, il cui tema è "Pellegrini di speranza".

Il primo appuntamento domani: alle 18 la Messa celebrata dallo stesso parroco, seguita dalla lettura di alcune lettere di Rivelli e dal brindisi sul sagrato curato dall’oratorio "La Stazione" aps. Sabato 13 settembre, data dell’inaugurazione, sarà invece il Vicario diocesano mons. Filippo Fradelloni a celebrare l’Eucaristia dopo l’apertura della mostra fotografica e la proiezione di un documentario sulla storia della parrocchia. Domenica 14 la comunità si metterà in cammino con una marcia storico-commemorativa dall’ex chiesa del Crocifisso di Cuccurano a Ferretto, culminata con la scoperta di un cippo alla presenza del Vescovo Andreozzi. A seguire, un’apericena organizzata da oratorio e Circolo Acli. Si continua fino a novembre: concerto del Fano Gospel Choir il 5 ottobre, Festa del Crocifisso con processione del 12 ottobre, fino alla presentazione del libro e del video-documentario sulla parrocchia il 30 novembre.

Tiziana Petrelli