Cuccurano, Bellocchi e Vallato Edilizia scolastica, pronti tre bandi

Terminata la fase di progettazione e scoccata l’ora di trovare le ditte per costruire tre nuove scuole fanesi. Andranno a bando lunedì prossimo i lavori per la costruzione della scuola di Cuccurano (che ospiterà materna e nido), il nido di Bellocchi e il nido Girasole (nella foto il progetto) di via della Colonna. Entro il 30 giugno si saprà chi ha vinto, tanto più che per la scuola di Cuccurano, quello è anche il termine ultimo per l’avvio dei lavori. Potranno invece partire entro il 30 novembre quelli degli altri plessi, due palazzine di identica (e più semplice) concezione, ma di dimensioni diverse. Il tutto per un investimento di 9,4 milioni di euro "di cui solo 2 milioni e 570mila di risorse comunali". Lo ha voluto sottolineare ieri l’assessora Barbara Brunori evidenziando l’impegno degli uffici nel far risparmiare l’amministrazione attingendo ai fondi europei. "I restanti 6,8 milioni sono fondi del Pnrr che ci siamo aggiudicati grazie ai bandi ministeriali - ha detto Brunori -. Ma ce ne siamo aggiudicati anche altri 650mila euro per l’efficientamento energetico delle scuole Gandiglio, Nuti, Poderino e la Trottola, per complessivi 7 milioni e 480mila euro".

Quando queste scuole entreranno in funzione (a settembre 2025), si avranno subito 120 posti in più nei nidi con i 30 delle 2 sezioni di Cuccurano, i 45 delle 3 sezioni di Bellocchi e altrettanti al Vallato. Tutte scuole moderne, sostenibili e sicure. A Bellocchi si tratterà di un plesso che si estende tutto su un piano, annesso alla esistente scuola elementare: occuperà 830 metri quadri in un’area di 2.890 metri in cui nei piani futuri dovrebbe sorgere anche la scuola media (prevista nel nuovo Prg). Avrà una mensa interna e una lavanderia (il costo è 2.034.683 euro di cui 377.530 euro del Comune) proprio come la scuola Girasole del Vallato, 785 metri quadri che si inseriscono in un contesto di 1.930 metri quadri su cui oggi insiste il vecchio edificio che verrà demolito (il costo è di 1,9 milioni di cui 1,6 da Pnrr). A Cuccurano l’investimento è di 5.430.000 euro di cui 2 del Comune. Qui i lavori partiranno subito perché l’impegno è più gravoso: 6 aule di cui 4 destinate alla materna e due al nido e una mensa da 180 posti, che erogherà 400 pasti al giorno, anche per altre scuole.

ti.pe.