Cucina e teatro, il palcoscenico dei profumi va in scena stasera con “Pasticceri“

Cucina e teatro vanno di nuovo a braccetto. Questa sera è in programma infatti il secondo appuntamento di In Cucina, progetto che nasce nell’ambito di Pesaro capitale italiana della cultura su iniziativa del Comune di Pesaro ed Amat. Al Teatro Sperimentale (inizio ore 21), Roberto Abbiati e Leonardo Capuano saranno protagonisti delo spettacolo “Pasticceri“.

"Io e mio fratello Roberto – si legge nelle note di sala – è un curioso lavoro nel quale gli interpreti trasportano gli spettatori in un mondo di tenerezza, di amore vagheggiato, di sospiri profumanti di cannella". Nello spettacolo di Abbiati e Capuano si parla di due fratelli gemelli ma anche qui ricorriamo alle note di sala. "Uno ha i baffi l’altro no, uno balbetta l’altro no, parla bello sciolto. Uno crede che la crema pasticcera sia delicata, meravigliosa e bionda come una donna, l’altro conosce la poesia, i poeti, i loro versi e li dice come chi non ha altro modo per parlare. Uno è convinto che le bignoline siano esseri viventi fragili e indifesi, l’altro crede che le bignoline vadano vendute, sennò non si può tirare avanti. Il laboratorio di pasticceria è la loro casa. Un mondo che si è fermato alle quattro di mattina, il loro mondo: cioccolata fusa, pasta sfoglia leggera come piuma, pan di Spagna, meringhe come neve, frittura araba, torta russa, biscotto alle mandorle e bavarese, tutto si muove, vola, danza e la notte si infila dappertutto".

Due fratelli gemelli che, come Cyrano e Cristiano, aspettano la loro Rossana e dove la vuoi aspettare se non in pasticceria? Due fratelli pasticceri che profumano di dolci e ascoltano la radio e musica, molta musica. Special partner di In Cucina è Scavolini, brand storico del settore che ha contribuito a rendere Pesaro nota per l’industria delle cucine. Cucine che hanno fatto la storia del design e del costume del nostro Paese. Il progetto nasce proprio dalla riflessione che le cucine sono il cuore della vita domestica, ma anche il teatro dei cambiamenti culturali e affettivi del nostro paese. In Cucina si concluderà il 7 dicembre nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini con la live performance dal titolo “Cena sul ring“ di The Faccions. Biglietti da 3 euro. Prenotazioni al Rossini 0721 387621 e Sperimentale 0721 387548.

c. sal.