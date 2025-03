Cucine chiuse alla casa di accoglienza? Ecco come si sono attrezzati

Pesaro, 15 marzo 2025 – “Abusivi? In che senso? Se qualcuno mi dice che sono abusivo alzo gli occhi al Cielo, ci penserà Lui”. Sembra esserci un filo diretto tra l’Altissimo e Stefano Lanna, presidente dell’associazione «Laudato si’ odv» visto che, senza autorizzazioni «terrene» di alcun tipo, né come struttura ricettiva né come casa di accoglienza, in virtù di un’investitura «divina» ospita nell’ex convento dei comboniani di Villa Baratoff, 42 persone di cui 12 minori.

Stefano Lanna ieri ci ha mostrato quella che ha definito «casa sua». Siamo arrivati all’ora di pranzo, nella sala mensa erano seduti, a decine, gli ospiti, tra cui anche una famiglia con un neonato nella carrozzina. Il menu ieri prevedeva fusilli al sugo, polpette e insalata e l’ingresso di Stefano Lanna, nella spaziosa sala da pranzo, è stato accolto con un fragoroso applauso da parte dei commensali.

Nella cucina, in ordine, e popolata da almeno tre inservienti, c’era una teglia di mele cotte. «Ci siamo dovuti attrezzare per fare arrivare tutto e per fare somministrazione», specifica Lanna visto che, lunedì scorso, i Nas di Ancona insieme al servizio igiene alimenti dell’Ast di Pesaro hanno chiuso la cucina e la mensa dopo averne accertato le precarie condizioni igieniche e la presenza di prodotti scaduti in frigo.

E dopo la segnalazione del Nas, il Comune ha diffidato a svolgere qualsiasi eventuale (e abusiva ndr.) attività alberghiera nella struttura. «Noi siamo una casa che nasce su uno spirito cristiano – è la formula non giuridica scelta da Lanna per definire l’edificio con 50 stanze e preso ‘in locazione’ dai comboniani –. Un esempio. Proprio ieri mattina Fabio ha portato a San Patrignano uno dei ragazzi che abbiamo accolto noi e che aveva avuto delle difficoltà di tossicodipendenza. Questo ragazzo prendeva medicinali, tutti i tipi di droghe, è venuto qui da noi a 20 anni, lo abbiamo aiutato a togliere questi medicinali e poi Fabio (Mini, un altro socio, ndr.), l’ha accompagnato a San Patrignano. Ci ha aiutato il Signore, con il nostro e il suo impegno».

E nessuno, per fare assistenza, per aiutare come in questo caso un ragazzo a uscire dalla tossicodipendenza, percepisce uno stipendio. «Tutto volontariato – assicura Lanna –, speriamo di crescere e diventare una struttura». Al momento, però, le carte mancano. Eppure tra le mura di Villa Baratoff, nelle stanze numerate, ognuna con il nome dell’occupante scritto all’esterno, gli ospiti sono numerosi tra cui anche dei bambini piccoli e adolescenti. Convivenza difficile? Tutt’altro, parola di Lanna. «Non accogliamo persone che hanno dei disagi che non possiamo seguire. «Un conto è parlare di un ragazzo depresso, che ha delle difficoltà a gestire la propria vita – rassicura Lanna –, un conto invece è parlare di quelli che vengono da un manicomio che se apre il balcone rischia di buttarsi di sotto».