"Cultura, 286 progetti senza un euro"

La Regione ha finanziato 53 progetti culturali. "Peccato che ne ha lasciati fuori 286" osserva il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani (Pd). "In pratica, su 339 domande, è stato finanziato il 15%, lasciando a mani vuote progetti importanti come Popsophia, il festival Utopia dell’associazione Gulliver, il Festival Borghi e quartieri, Filarmonica Rossini, gli scavi di Fossombrone e il Festival regionale delle Bande". Mancano i soldi? No, il problema è un altro: "A cinque mesi dal 2024 la Regione ancora non ha stanziato neppure il contributoPesaro Capitale della Cultura. Mancano 500mila euro al milione promesso e non c’è alcuna garanzia sui tempi" sottolinea Biancani.

In tutto ciò, a rimetterci sono le associazioni attive nel mondo della cultura. "Sono a rischio decine di iniziative e la sopravvivenza di molte istituzioni culturali e realtà del volontariato. Da due giorni – segnala il consiglliere - sto ricevendo continuamente messaggi e telefonate di associazioni, operatori culturali e volontari che organizzano rassegne, spettacoli, mostre e concerti. Dopo la pubblicazione dei risultati dei bandi regionali sono tutti preoccupati, su 339 progetti solo 53 sono finanziati, gli altri hanno superato il bando, hanno quindi diritto al contributo, ma al momento non riceveranno un euro".

Tradotto, per il bando dedicato all’arte contemporanea su 42 progetti ammessi, solo 12 sono finanziati. Per gli eventi espositivi di rilievo regionale 10 progetti finanziati su 24 idonei. "Ad esempio per la nostra provincia – segnala Biancani – al momento risultano scoperte la mostra per i 50 anni degli scavi archeologici di Fossombrone, tra i più importanti delle Marche, e la mostra ‘Benelli e Merloni’ dedicata all’eccellenza marchigiana della motocicletta". Riassumento, "tutto il tessuto cultura rischia di sfaldarsi, segnando la fine per eventi prestigiosi".