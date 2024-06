Cultura a ’scacchiera’: chiudono i Musei civici apre Casa Rossini

Il nuovo sindaco Andrea Biancani ha annunciato tre giorni fa che i musei di Pesaro sarebbero stati aperti con orario continuato a partire da sabato 15 giugno. Ma ha specificato un dettaglio: "L’apertura sarà a scacchiera". Che significa questo: se un museo chiude, l’altro apre garantendo sempre al visitatore il soffio della cultura. Per saperlo è stato facile. Abbiamo chiamato ieri intorno alle 12.45 Casa Rossini. Pronto, siete aperti con orario continuato? "No, chiudiamo alle 13 ma apriamo alle 14". Ed ecco che scatta la ’scacchiera’: alle 14 infatti chiudono i Musei civici (che riaprono alle 16) in modo che l’ipotetico turista esca dai musei civici e si infili a Casa Rossini trovando aperto. Abbiamo poi chiamato al Museo Rossini. Oggi siete sempre aperti? "No, chiudiamo dalle 13 alle 15 per pausa pranzo". Qui la scacchiera non scatta. La gestione è di una cooperativa.

ro.da.