Cultura: Capitale europea 2033. Pesaro e Urbino pronte alla sfida. Però la Regione tifa per Norcia

Ricordate quei sospetti di antipesaresità che aleggiavano sulla Regione? Ecco, forse c’è un altro indizio. E’ questo: il governatore Francesco Acquaroli ha appena messo nero su bianco il sostegno delle Marche alla candidatura di Norcia a Capitale europea della cultura 2033. Vi dice qualcosa? Sì, è esattamente lo stesso traguardo al quale puntano, e non da oggi, Pesaro e Urbino. Ebbene, la Regione Marche tifa per una cittadina sicuramente piena di fascino di storia, ma che è umbra. Attenzione, però, una spiegazione c’è anche se è difficile che regga fino in fondo. Norcia ha presentato la candidatura evocando la “Civitas Appenninica“ che si estende su tre regioni, cioè Umbria, Abruzzo e Marche, più o meno il territorio colpito dal terremoto: insomma, in quel progetto c’è anche un pezzo della nostra regione, peraltro uno di quelli che più ha sofferto. Però è chiaro che a guidare il tutto sia Norcia, che è al di là dei confini: si fa fatica a ritenerla un’operazione davvero completamente marchigiana. Insomma, messa così sembra un assist perfetto per Matteo Ricci, l’europarlamentare che punta a sfidare Acquaroli alle prossime elezioni e che ha spesso accusato di antipesaresità la Regione di centrodestra. Vediamo come reagirà Ricci, perché in questa storia c’è un altro protagonista che non è uno qualsiasi. E’ Gian Mario Spacca, proprio lui: l’ex governatore che Ricci vorrebbe riportare nel centrosinistra e che il centrodestra vuole tenere con sé. Spacca è il coordinatore di "H-amu", una sorta di associazione (la chiamano think tank perché va più di moda) che riunisce anche Fondazioni e Università, e che è alla base della candidatura di Noricia e della Civitas Appenninica. Insomma, un intreccio mica male in vista delle Regionali di settembre.

Comunque, al di là delle strategie politiche più o meno esplicite, gli atti parlano chiaro: la Regione ha deciso da che parte stare, pur sapendo bene (quanto meno per averlo letto sui giornali) che Pesaro e Urbino sono pronte a candidarsi. La delibera è stata pubblicata l’altro ieri: con essa la giunta regionale "approva lo schema di Manifesto per la candidatura di Norcia a Capitale Europea della Cultura 2033 “Norcia e la Civitas Appenninica: Terra di cambiamento, Crocevia di tradizioni e innovazione”. Il Comune di Norcia – prosegue la delibera – con la sua storia ed il suo patrimonio culturale che intreccia tradizione e innovazione, vuole essere

il simbolo di resilienza, di rinascita e di trasformazione pronta a condividere la sua eredità e la

sua visione con l’Europa, e per questo intende candidarsi al titolo di Capitale Europea della

Cultura 2033. Norcia rappresenta un punto focale della “Civitas Appenninica” che si estende su tre regioni italiane (Umbria, Marche ed Abruzzo), con borghi, paesaggi e poli urbani ricchi di storia e di cultura: un territorio che ha vissuto problemi di grande rilevanza ma che è stato ed è capace di ideare e realizzare progetti innovativi e tecnologici, come l’ecosistema per l’innovazione dell’Italia Centrale. La Regione Marche grazie a questa iniziativa, intende valorizzare l’intero territorio dell’appennino marchigiano e della sua “Civitas Appenninica”, con le sue istituzioni e con le sue vivaci comunità locali quale luogo di confronto di esperienze, di verifica di relazioni e di risposta ad un passato difficile ma dove si possono aprire nuovi cantieri per la progettazione di futuro e di comunità".

Coincidenza vuole che proprio ieri il vicesindaco Daniele Vimini fosse a Bruxelles insieme a Ricci per incontrare Marie Imbert, la coordinatrice delle Capitali italiane della cultura. Vai a pensare che mentre lui faceva uno dei primi passi più o meno ufficiali verso il 2033, la Regione si andasse a schierare con una possibile concorrente. Sarà antipesaresità o no?