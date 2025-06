Cultura dell’olio e solidarietà:. Olea premia le aziende e gli enti

Quattrocento oli provenienti dall’Italia e da altri Paesi del Mediterraneo, numeri che confermano lo straordinario successo dell’ "L’Oro d’Italia", uno dei più importanti concorsi di oli extravergini in Italia organizzato da Olea (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori), le cui premiazioni si sono svolte al teatro della Fortuna di Fano. Il premio speciale "Ettore Franca" è andato a Mariano Landi, "L’olio della Solidarietà" alla Lega del Filo d’Oro di Osimo e alla mensa Opera Padre Pio di Fano. Ha vinto il Frantoio Romano di Ponte (Benevento) con l’olio monocultivar "Ortice Riserva". Tra i premiati: nella categoria "Fruttato leggero", il frantoio Zenobi Livio di Pesaro con "L’Olio del Frantoio", in quella "Fruttato intenso" il frantoio Marcolini Andrea di Monteciccardo con "Elisa". Successo anche della iniziativa "L’olio in casa-i bambini incontrano l’olio", un progetto di educazione alimentare con il quale Olea, in collaborazione con la Città dei Bambini, il Comune di Fano e alcune scuole del territorio, ha voluto sensibilizzare le famiglie nella scelta dell’olio da utilizzare a tavola e rafforzare nei bambini la competenza per riconoscere un olio di qualità rintracciandone i benefici. Molto apprezzato anche il "Salotto dell’Olio-Sapori in Piazza", le mostre del ricamo a mano di Mombaroccio, del macramè, delle ceramiche pregiate e delle terrecotte di Fratterosa. Hanno partecipato anche le associazioni Prima del Tempo con una pedalata, in beneficienza, in città e aperta a tutti e uno spazio dell’associazione Ant di Pesaro e Urbino.

d.e.