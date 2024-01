Cultura e creatività in vetrina. Arriva il concorso per i negozi

Un anno di cultura, creatività ma soprattutto originalità per Pesaro, "l’anno da Capitale coinvolgerà davvero tutti sia cittadini ma anche negozi e commercianti" ha detto Daniele Vimini, assessore alla Bellezza ieri in conferenza stampa. Ebbene sì, negozi, botteghe, uffici qualsiasi vetrina della nostra città potrà essere la protagonista indiscussa dell’anno appena iniziato. Si chiama “Vetrina più bella“ il nuovo concorso che Pesaro 2024 propone a tutti i negozianti, piccoli, medi, grandi che siano, un’occasione per abbellire la nostra città e valorizzare le attività del territorio a tema Pesaro Capitale della Cultura 2024.

"Un’altra iniziativa che si aggiunge all’ampio palinsesto dell’anno e che a fine concorso vedrà premiare le tre vetrine più belle ed originali del territorio giudicate da una commissione speciale – spiega Francesca Frenquellucci, assessore all’Innovazione e Partecipazione –. Ringraziamo i Quartieri e il Municipio per aver accolto e rilanciato la proposta del contest, ideato per arrivare in profondità e ramificare l’anno straordinario di Pesaro 2024 sul territorio. Sarà una sfida variegata e interessante, soprattutto nel coinvolgere le vetrine delle attività meno solite ad allestire a tema" conclude. La partecipazione al concorso è libera e gratuita e potranno aderire, entro il 15 febbraio, tutti i negozi, attività commerciali e artigianali che vorranno rendere la propria vetrina la più caratteristica della città.

Quando e come iscriversi per partecipare? Chiunque voglia prendere parte al concorso dovrà compilare il modulo di adesione, entro le ore 10 del 15 febbraio esclusivamente inviando una PEC a suapassociatopesarese@emarche.it e una sola fotografia, raffigurante l’allestimento e l’insegna del negozio. Entro la stessa data, le vetrine dovranno essere allestite; non dovranno subire variazioni fino al 30 marzo 2024. Gli scatti, e le vetrine, saranno valutati dalla commissione giudicatrice composta da rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private e da soggetti impegnati nella promozione della Capitale e dai rappresentanti dei Consigli e del Municipio. La valutazione avverrà attraverso una graduatoria secondo i parametri di originalità, senso artistico ed eleganza, con un punteggio da 6 a 10. Alle prime tre vetrine classificate, sarà consegnato un premio che comprenderà, 2 biglietti per una rappresentazione agli spettacoli del Rossini Opera Festival 2024 e una confezione di prodotti alimentari del territorio. "Non solo sarà una vetrina per gli stessi esercenti ma un’ampia vetrina per tutta la città" afferma Andrea Tartaglia, presidente di Quartiere 11.

Ilenia Baldantoni