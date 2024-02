Cultura e propaganda: è scontro

Esiste una differenza non sottile tra cura delle cose e propaganda, non occorre scomodare la buona regola evangelica (Matteo 6, per chi fosse incuriosito) di non sbandierare quel che uno fa solo per ricevere ammirazione nella comunità. Qualcuno saprebbe spiegare come mai un’associazione di settore del commercio sceglie la stampa locale per ravvisare un pensiero diverso su un fatto comune, se ha a cuore la cura delle cose del territorio su cui opera, anziché rapportarsi direttamente all’interlocutore?

È evidente che non sono tanto il supposto problema e la sua soluzione che interessano, quanto il riportare a galla il nome della propria associazione (o il proprio?). Prendiamo quindi questo come un affare di semplice propaganda non finalizzata alla promozione turistica, non so se si tratti di una tempestina pre-elettorale, non sarebbe fuori tempo, e quindi ancora una volta è azione a scopi estranei alla materia. Se si hanno a cuore le cose, bisognerà cambiare prospettiva e modo di considerarle: quando uno si frattura un braccio chiama il soccorso, non scrive sul giornale che si è rotto un braccio e non aspetta che il medico gli corra in aiuto senza averlo avvisato: il medico ha tanti pazienti, soccorre tutti, purché qualcuno segnali il proprio malessere.

Secondo punto, non in ordine di importanza: il recente riconoscimento di Urbino come capolista delle città europee d’arte ha innegabilmente nel grandioso ed infaticabile lavoro della Galleria un solido fondamento e una sostanziale genesi e ad esso si aggregano solidali le azioni dell’amministrazione e delle istituzioni culturali e artistiche secondo i propri mezzi e i propri talenti; sovviene quindi il buon motto latino unicuique suum, a ciascuno il suo impegno per il coordinamento e la riuscita delle azioni di interesse comune; piuttosto che far propaganda, chi si occupa della promozione turistica metta in gioco la propria riconosciuta professionalità e lasci lavorare in pace quelle istituzioni culturali che gestiscono una vastità di problemi ed un numero di progetti certamente non raffrontabili con le finalità e gli interessi di altre realtà.

Non mi sembra un caso il fatto che il Governo attualmente in carica abbia distinto due Ministeri (quello della Cultura e quello del Turismo) liberando finalmente gli operatori della cultura dall’incombenza della gestione del patrimonio culturale del Paese anche in chiave turistica e affidando invece alle cure di chi per preparazione ed esperienza le sa coordinare, le attività commerciali del territorio, in modo che queste rispondano al meglio ai flussi turistici. Sfugge in conclusione lo scopo di questa bordatina alla Galleria nazionale delle Marche: non c’è tempo da perdere nelle baruffe da giornale, il ping-pong sta bene in spiaggia, lontano dal lavoro.

* presidente

Accademia Raffaello