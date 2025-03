Cultura e tecnologia. Due nuove aule alla Carlo Bo

Due nuove aule si svelano domani alla Carlo Bo: in occasione dell’iniziativa ‘Università Svelate’, la Giornata Nazionale delle Università, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, l’ateneo urbinate taglierà il nastro a due ambienti non nuovi ma del tutto rinnovati. In mattinata, alle ore 11 si inizierà con l’inaugurazione dell’aula studio del Polo scientifico didattico Paolo Volponi. All’interno dell’edificio ex Magistero, progettato da Giancarlo De Carlo, è stato allestito un nuovo ambiente dedicato alla libera fruizione degli studenti per ripassare in un luogo silenzioso e dotato di wifi e tutti i servizi che offre l’edificio. Si potrà entrare da via san Girolamo. Subito dopo, alle ore 11,30 partirà un tour guidato, in collaborazione con l’iniziativa Urbino on Foot di CAI e Pro Loco, alla scoperta delle architetture di Giancarlo De Carlo disseminate nel centro storico, con partenza dall’ingresso del Polo scientifico didattico, in via Saffi. Nel pomeriggio, alle ore 17 verrà infine inaugurata la sala conferenze nella chiesa di San Girolamo, un nuovo spazio per iniziative culturali e accademiche. Già aperta da oltre un anno, la chiesa mancava ancora dell’arredamento definitivo per ospitare eventi di tipo convegnistico. Il taglio del nastro sarà accompagnato da un DJ set e interviste in diretta a cura di Radio Urca, la webradio degli studenti Uniurb. L’evento, voluto in coincidenza della Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione, offre l’occasione di conoscere ed esplorare il grande patrimonio dell’Ateneo, i luoghi che ne caratterizzano l’attività e partecipare ad un’esperienza che unisce formazione, cultura e divertimento.

gio. vol.