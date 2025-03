Cultura in lutto, è morto Romano Ruggeri

di Giovanni Volponi

Da ieri gli urbinati non potranno vedere più per le vie della città o sull’ambone della chiesa dell’Annunziata lo sguardo acuto e cordiale, spesso nascosto dal paio di occhiali da sole, di don Romano Ruggeri. Il sacerdote urbinate, storico, scrittore e docente dell’ateneo, classe 1940, si è spento infatti ieri. Il primo annuncio lo ha dato l’arcidiocesi: "All’età di 84 anni, don Romano si è addormentato nella pace del Signore accompagnato dalla preghiera e dai sacramenti. Il vescovo Sandro Salvucci e tutto il clero ne ricordano il servizio svolto nella parrocchia della Ss. Annunziata di Urbino fin da quando fu ordinato sacerdote nel giugno 1966".

Don Ruggeri, pastoralmente non ha mai assunto il ruolo di parroco per il lavoro di docente universitario svolto fino al 2008. Tuttavia, all’Annunziata ha sempre coadiuvato i parroci presenti, nei primi anni stando vicino ai giovani, in particolare seguendo i tornei di calcio organizzati alla Buca e incoraggiando il formarsi di vari gruppi giovanili.

Per decenni ha officiato la messa domenicale delle 10, spostata alle 9 pochi anni fa. Il suo amore per la storia lo rese uno stimato docente universitario: "L’ateneo – dice il rettore Giorgio Calcagnini – si unisce al cordoglio di tutta la comunità religiosa e civile per la morte del professor don Romano Ruggeri. Appassionato studioso di storia del Rinascimento, è stato tra i massimi esperti di Polidoro Virgili. La sua opera e la sua costante presenza nella vita cittadina non si sono mai interrotte, nemmeno negli ultimi giorni, in occasione della santa messa per il centenario della nascita di don Italo Mancini, celebrata lunedì".

La Chiesa di Urbino perde un vero studioso tra i suoi sacerdoti: "Un personaggio di grande spessore culturale con cui ci si conosceva da una vita – aggiunge Giorgio Londei, ex sindaco e senatore – ed estimatore delle attività dell’associazione Urbino Capoluogo, con cui avevamo in programma di fare un incontro, che purtroppo non potrà avvenire. Le sue omelie non erano mai scontate e banali".

Celebre per la sua capacità oratoria, era anche socio dell’Accademia Raffaello. "Perdiamo uno studioso di altissimo livello – dichiara il presidente Luigi Bravi – che ha contribuito in particolare alla riscoperta di un umanista urbinate quasi dimenticato da Urbino: Polidoro Virgili. A lui ha dedicato numerosi libri, un convegno e una mostra delle edizioni possedute dalla biblioteca universitaria. Ha approfondito come storico quella Riforma che consentì alla chiesa il passaggio alla Controriforma e l’inizio dello studio delle scritture con il rigore filologico. Mi piace ricordarne lo spirito, il motto arguto, la raffinatezza, la dottrina, la capacità di portare anche la situazione più dotta entro la quotidianità".

Sempre pronto alla compagnia, tantissimi hanno già manifestato le condoglianze pubblicamente, anche sui social.

Oggi alle 20,30 recita del rosario all’Annunziata. Le esequie, presiedute dall’arcivescovo Salvucci, si terranno in Cattedrale domani alle ore 16. Varco ztl aperto da mezz’ora prima e possibilità di parcheggio in piazza Rinascimento.