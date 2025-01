Cultura in lutto, è morto il prof Giancarlo Gori

Dopo una lunga malattia, ieri ci ha lasciato il professor Giancarlo Gori. Classe 1939, Gori era stato professore sia di scuola media che di liceo; appassionato di archeologia, aveva anche diretto il Museo archeologico di Fossombrone e nei decenni aveva pubblicato diversi libri e articoli scientifici di argomento archeologico-antichistico (era laureato in lingue e letterature antiche). Fu anche presidente della Fondazione del Monte di Pietà ed era membro dell’Accademia Raffaello di Urbino.

"Era una persona seria e un uomo dai molti talenti": così lo ricorda Renzo Savelli, che se anche dal punto di vista politico ha militato sul fronte opposto, ha sempre nutrito grande rispetto e amicizia sia per l’uomo che per lo studioso. "Oltre che esperto di archeologia – prosegue Savelli – Giancarlo Gori aveva molti altri talenti. Con lui la natura era stata generosa: sapeva disegnare, dipingere, intagliare il legno, scrivere e anche improvvisare poesie in dialetto che poi ricordava perfettamente e declamava all’occasione. Come ho detto, la natura non era stata avara, con lui, ma Giancarlo aveva saputo ben coltivarli, i suoi talenti, tenuto anche conto che proveniva da una famiglia di mezzadri. Mi sono rimasti nella memoria alcuni suoi dibattiti col professor Mario Luni sull’interpretazione di alcuni reperti dell’antica Forum Sempronii: devo dire che aveva quasi sempre ragione lui. Lo ricordo anche in veste di consigliere comunale. Era un cattolico di sinistra col quale si poteva parlare in grande onestà e libertà; mi ricordo che in un’occasione sulla questione del Vietnam non ebbe problemi a mettersi in rotta di collisione con alcuni prelati di destra. Ma Giancarlo era una persona notevole anche dal lato umano, basti pensare che seppe inventarsi dei percorsi educativi personalizzati per ognuno dei suoi dieci nipoti, un impegno non comune di amore e competenza. Per la città la sua scomparsa è una grave perdita. Se ne stanno andando alcuni dei protagonisti della generazione che ha fatto il miracolo economico. Penso per esempio a Luciano Pagini e ad Aldo Ciaffoni: su fronti opposti, ma accomunati da un grande amore per Fossombrone…".

Così lo ricordano il sindaco e la giunta di Fossombrone: "Il sindaco e l’amministrazione comunale partecipano, commossi, al dolore della famiglia per la scomparsa del professor Giancarlo Gori, concittadino e studioso che tanto ha amato e valorizzato la nostra città". Giancarlo Gori lascia la moglie Fulvia e le figlie Francesca e Federica.