Cultura in lutto per Eugenia Rigi Luperti

Tanti amici hanno dato ieri l’ultimo saluto a Eugenia Rigi Luperti, scomparsa nei giorni scorsi dopo una malattia; aveva 75 anni. Di origini nobili, la contessa era molto nota tra Fermignano, Urbino e la provincia specialmente per il suo lungo impegno in alcune realtà culturali del territorio, prime tra tutte il Fondo Ambiente Italiano e l’Unilit (Università libera itinerante per la terza età collegata alla Carlo Bo). Sentito e profondo il cordoglio di vari enti, a iniziare dall’Università urbinate: "A nome di tutto l’Ateneo – dice il rettore Giorgio Calcagnini – esprimo le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Eugenia Rigi Luperti è stata una figura molto importante per la cultura del territorio. Ricordo, soltanto di recente, la donazione di cento manoscritti antichi alla nostra Università sulla storia dei Brancaleoni, segno di un legame profondo. Volumi che andranno a costituire il Fondo Eugenia Rigi Luperti, proprio in omaggio alla contessa. Questo è solo uno dei tanti episodi che l’hanno vista protagonista e animatrice dell’attività culturale. Bisogna ricordare infatti, tra le altre cose, il suo impegno nell’Università Libera Itinerante, voluta da Carlo Bo come progetto di educazione permanente e di miglioramento della qualità della vita delle persone anziane".

Eugenia era infatti una delle colonne della sede fermignanese dell’Unilit. Poco lontano da Fermignano, in direzione Urbania, la famiglia possiede da secoli Villa Isola, una antica casa di villeggiatura che nel 1578, quando era di proprietà dei nobili urbinati Bonaventura, ospitò Torquato Tasso che qui compose la celebre “Canzone al Metauro“: la villa è infatti circondata da un’ansa del fiume. Eugenia nei decenni si è molto attivata nella cura e nella valorizzazione della dimora, facendone spesso luogo di visite, eventi, momenti culturali. Un punto focale per Fermignano: "Una donna che ha lasciato un segno profondo nella storia di Fermignano – dice il sindaco Emanuele Feduzi –; la sua generosità, la costante collaborazione con l’Amministrazione, l’impegno per la nostra crescita culturale e sociale sono testimonianza di una vita spesa con grande sensibilità verso gli altri. Dal campus sportivo all’Università della Terza Età, di cui fu co-fondatrice, la contessa Rigi Luperti ha contribuito a costruire spazi e opportunità che hanno arricchito la nostra comunità e che resteranno un’eredità preziosa per tutti".

Pluridecennale il suo impegno anche nel FAI, promuovendo in particolare eventi a Urbino e nell’entroterra, ma anche a livello provinciale. "Sono addolorato per la triste notizia – commenta il sindaco urbinate Maurizio Gambini –; donna di grande sensibilità e cultura, oltre a conoscerla personalmente da tempo, da quando sono sindaco ho potuto apprezzarne anche l’impegno attivo rivolto alla nostra comunità, in particolare nella sua veste di vice capo della delegazione provinciale del FAI, che anche a Urbino ha permesso di aprire al pubblico numerosi luoghi meno conosciuti. Ci stringiamo attorno al marito, ai figli e alla famiglia".

