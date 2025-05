Cultura in lutto per la morte di Giuliano Donini

Urbino ha perso uno dei suoi cittadini più esperti di ogni vicenda culturale avvenuta dal dopoguerra ad oggi: Giuliano Donini. Si è spento l’altro ieri dopo 95 anni di intensa attività, prima come segretario della Scuola del Libro, poi come membro di varie realtà associative, su tutte l’Accademia Raffaello e la Pro Loco, in entrambe per anni presenza quotidiana e memoria storica. È giunto ieri il cordoglio dell’amministrazione comunale che lo ricorda in una nota del sindaco come "appassionato nel suo lavoro, mettendo sempre a disposizione le proprie competenze anche nel mondo del volontariato. Donini è stato un testimone attento del mondo culturale urbinate".

Anche la dirigente del Liceo Artistico Scuola del Libro Lucia Nonni lo ricorda: "Un personaggio che ha attraversato stagioni differenti, un testimone di mezzo secolo di cultura urbinate. Dal suo osservatorio privilegiato, quella Scuola del Libro che lo ha visto protagonista, Donini ha allargato lo sguardo verso le altre Istituzioni della nostra città, ricoprendo incarichi che andavano al di là di quella etichetta “Segretario“, che non spiega appieno il vero ruolo da lui svolto. Alla radice c’erano una passione e una competenza che facevano la differenza. Io ho avuto la fortuna di averlo conosciuto a casa di mio nonno Domenico, ai tempi del Direttore Carnevali. E poi, negli ultimi tempi, ho avuto la possibilità di incontrarlo, ed ho ammirato la sua lucidità ancora al servizio della nostra Scuola. Dispensava giudizi e consigli che trasudavano amore e attaccamento sino agli ultimi giorni".

Anche la Pro Urbino, che lui fondò con altri nel 1996, si unisce al cordoglio della famiglia "ricordando con gratitudine la sua presenza costante, la sua tenacia e la lunga e paziente raccolta di migliaia di libri e documenti di cultura locale". Dispensatore di aneddoti quasi su ogni figura urbinate del Novecento, se ne va un’altra colonna urbinate.

gio. vol.