Cultura per il territorio. Coinvolti 50 Comuni. Centinaia tra eventi e artisti: dove e quando

"Vogliamo una cultura che non stia nelle terrazze romane, ma che sia di tutto il territorio" ha detto l’altroieri il ministro della Cultura, Giuliano Sangiuliano, alla conferenza stampa-evento di presentazione di Pesaro Capitale al Maxxi di Roma. Sarà infatti tutto il territorio della provincia a condividere con il capoluogo il ventaglio di proposte culturali del 2024. Ognuno dei 50 Comuni sarà protagonista, per una settimana, di questa lunga cavalcata. Si parte il 22 gennaio a Vallefoglia e si finisce a dicembre a Montregrimano Terme. Centinaia gli artisti che hanno aderito, centinaia eventi e proposte. Eccone alcune.

A Vallefoglia (22-28 gennaio) due spettacoli teatrali in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica Rossini. Protagnisti, gli studenti. A Carpegna (5-11 febbraio) si sperimenta un’app che permetterà di scoprire gli itinerari tramite i circa 40 sensori installati nel territorio. Ad Apecchio (12-18 febbraio) quattro giorni di musica, mostre e trekking. A Pergola "Dal blu del guado all’oro dei bronzi", percorso che unisce l’arte tintoria alla collezione di inestimabile valore dei Bronzi. A Urbania (26 febbraio - 3 marzo) "L’antica Casteldurante. Ritorno alla ceramica nel quinto centenario della nascita di Cipriano Piccolpasso", omaggiando l’artista Giancarlo Lepore.

A Fano (4-10 marzo) protagonista è Vitruvio, con l’apertura al pubblico del Teatro Romano di Fano e dell’area in cui è situato. Piobbico punta invece sul Rinascimento (11-17 marzo), abbracciando degustazioni di prodotti locali, mostre, ecc... San Costanzo (18-24 marzo) ci porta tra sagre e festività. Gabicce (25-31 marzo) e Gradara (4-10 novembre) sono protagoniste del primo festival della "Riviera del San Bartolo" tra fotografia, arti visive, videoinstallazioni, letture. A Montecalvo (1-7 aprile) si potrà prendere parte a laboratori dedicati alle antiche tradizioni. E ancora, Cagli (8-14 aprile) mescola l’identità culturale del comune all’innovazione tecnologica, trasformando i luoghi d’arte in spazi abitati dall’uomo contemporaneo. Serra Sant’Abbondio (15-21 aprile) costruisce "Percorsi “condivisi” tra saperi e sapori". La terracotta non poteva non essere la star della proposta di Fratte Rosa (22-28 aprile) in abbinamento a piatti locali e valorizzando la Fava di Fratte Rosa. Fermignano (29 aprile-5 maggio) punta sull’energia idroelettrica che accomuna il Furlo e l’ex Lanificio Carotti offrendo una riflessione sul rapporto tra uomo, ambiente e risorse con mostre, proiezioni e talk show. Fossombrone e Montefelcino (6-12 maggio) vanno invece alle origine del Carnevale Storico tra sfilate, duelli e giochi rinascimentali. Belforte (13-19 maggio) celebra la "Festa della sostenibilità" col riciclo e il riuso. Mondavio (20-26 maggio) invece accende i riflettori sull’arte della coltivazione della terra. Carri e mezzi agricoli saranno i palcoscenici di tre eventi al tramonto, con la Rocca Roveresca sullo sfondo. Borgo Pace (27 maggio – 2 giugno) traccia una mappatura poetica del territorio in un percorso guidato dalla Casa della Scrittura. Sassocorvaro Auditore (27 maggio – 2 giugno) punta sul “Premio Rotondi - Arca dell’arte”, il premio dedicato ai salvatori dell’arte. Isola del Piano (3-9 giugno) racconta la figura della donna nella ruralità: dal Monastero di Montebello al Belvedere di Montone. Monte Cerignone (17-23 giugno) accende i riflettori sulla Rocca Feretrana. Montefelcino (24-30 giugno) racconta la Battaglia del Metauro con una maestosa rievocazione storica. Colli al Metauro (1-7 luglio) anima piazze e vicoli di conferenze e concerti. Mentre il Palazzo ducale di Montebello, a Terre Roveresche (8-14 luglio) celebra “Le notti di Lavinia”, ovvero Lavinia Feltria Della Rovere tra musica e reading poetici. E ancora Mombaroccio (15-21 luglio) propone l’“Itinerario cicloturistico ‘La Via dei Borghi’tra i territori di Mombaroccio, Cartoceto e Colli al Metauro. Piandimeleto (22-28 luglio) offre un salto nel Montefeltro medievale con il "41° Palio Dei Conti Oliva". Mercatello (29 luglio – 4 agosto) punta sulla musica e sul ritmo, ma quello giovane. Mentre Cantiano (5-11 agosto) celebra le opere del Maestro Oscar Piattella. La Gola del Furlo è il centro della proposta della Provincia, in cui saranno i giovani i veri protagonisti.

Mondolfo (19-25 agosto) rilancia la memoria della fisarmonica, con il festival “Tramantici”. Montelabbate (26 agosto – 1 settembre) guida alla scoperta del territorio tra gli incantevoli pescheti che ospiteranno anche concerti. Frontone (2 – 8 settembre) accenderà "Sapori e Profumi" mentre Tavullia (9-15 settembre) celebrerà le moto con eventi in concomitanza col GP di Misano. Peglio (16-22 settembre) illustrerà la sua rigogliosa tradizione florovivaistica mentre Sant’Angelo in Vado (23 – 29 settembre) condurrà dall’antico insediamento romano di Tifernum Mataurense fino al Medioevo. Musica a San Lorenzo in Campo (7-13 ottobre) con “Play”, con un’attività ’site-specific’. Scalpellini protagonisti (21-27 ottobre) a Sant’Ippolito. Acqualagna (28 ottobre - 3 novembre) punta sull’enogastronomia e il tartufo bianco. Arte contemporanea protagonista a Pietrarubbia (18-24 novembre) nella sede storica del centro Tam. Tavoleto (2 – 8 dicembre) fonde arte, letteratura e musica nell’“Antica fiera del 1 Lunedì di Dicembre”. L’anno si chiude con il "Bio-Rinascimento" di Urbino (9-15 dicembre) che riflette sul concetto della città a misura d’uomo.

Benedetta Iacomucci