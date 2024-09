Cultura, Premio Frontino . Autori e poeti in passerella

Una edizione ricca di spunti e personaggi stimolanti quella di ieri, la numero 43 per il Premio Nazionale di Cultura che prende il nome dal piccolo comune del Montefeltro, creata dalle menti fervide di Carlo Bo e Antonio Mariani. Rettore e sindaco le cui istituzioni hanno continuato e continuano tuttora a portare avanti un premio che raduna ogni anno non solo una grande platea di curiosi – che anche ieri ha gremito la chiesa di Montefiorentino – ma anche i grandi nomi della cultura nazionale. Cultura che si fa anche locale: "Frontino infatti questa settimana – ha detto il sindaco Andrea Spagna – è co-capitale della cultura e non poteva esserci apertura migliore. Nei prossimi giorni sono previsti eventi quasi ogni giorno, oltre a due mostre, una nel borgo e un’altra al monastero di San Girolamo. Ogni anno in questa giornata si crea un’atmosfera unica con tanta partecipazione, è quasi inspiegabile ma credo che il merito sia della grande varietà di temi che tocchiamo e del calibro dei premiati".

Anche il prorettore Vieri Fusi (era assente per motivi di salute il rettore) ha sottolineato come "Anche luoghi geografici di confine siano latori di un portato simbolico non indifferente: Frontino è uno di questi, un luogo suggestivo in cui si celebra in autunno il rito laico di questo Premio, creato dal genius loci di Antonio Mariani, che ha voluto che la torre ricoperta d’edera fosse resa viva dall’intervento delle forze intellettuali del nostro Paese".

Alla presenza del prefetto Greco, di vari esponenti di Regione e Provincia e dell’onorevole Antonio Baldelli, sono quindi iniziate le premiazioni: per la Cultura del Montefeltro lo storico Gianluca Montinaro, che ha pubblicato un volume su Francesco Maria II Della Rovere; per la Sperimentazione Scolastica l’Istituto Comprensivo di Macerata Feltria col progetto ‘Poeti Fuoriclasse’; per l’Ambiente Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR (Istituto Oncologico Romagnolo), attivo nella prevenzione e nella riabilitazione psicofisica che coinvolgano la natura. Per le Umane Diversità, Umberto Piersanti e Andrea Lepretti, autori del libro ‘Se mai vedi quel paese’, sull’identità del territorio marchigiano e del Montefeltro; per la Letteratura, Franco Cordelli, per tutta la sua carriera di scrittore, giornalista e critico teatrale. Il Personaggio dell’anno è stato infine assegnato allo stilista e imprenditore Brunello Cucinelli, il quale pur non presente fisicamente, è intervenuto con un lungo video in cui racconta il suo amore per il sapere, le relazioni, la cultura, la bellezza. Frontino lo accoglierà con un evento a sé appena possibile, nei prossimi mesi.

Giovanni Volponi