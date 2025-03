Cultura urbinate in lutto, è morto Romano Ruggeri

Urbino, 7 marzo 2025 – E’ morto il professor Romano Ruggeri, sacerdote, considerato il più grande studioso della figura di Polidoro Virgili, urbinate, figura di spicco della politica e corte di re Enrico VIII d’Inghilterra nel 1500.

A dare l’annuncio della morte di Romano Ruggeri è l’arcivescovo di Urbino, monsignor Sandro Salvucci. “I presbiteri, i diaconi dell’arcidiocesi ed i familiari annunciano con speranza cristiana che, all’età di 84 anni, si è addormentato nella pace del Signore accompagnato dalla preghiera e dai sacramenti il sacerdote don Romano Ruggeri”, dice la nota. “Ricordandone il servizio nella parrocchia della Ss. Annunziata di Urbino, parrocchia da lui servita, vissuta, visitata, abitata, amata e la sua importante opera culturale e di insegnamento nell'Università di Urbino Carlo Bo, lo affidiamo all’abbraccio misericordioso di Cristo Sacerdote e Buon Pastore. Chiediamo ai fedeli di accompagnare con preghiere di suffragio l’ultimo viaggio di questo servo fedele verso la casa del Padre augurandoci che, al Suo cospetto, possa continuare a intercedere e pregare per la Chiesa che ha amato e servito. La Chiesa di Urbino – Urbania – Sant’Angelo in Vado darà il saluto cristiano a questo suo figlio sacerdote con la Celebrazione Eucaristica, presieduta dall’arcivescovo Sandro Salvucci domenica 9 marzo alle ore 16 nella Basilica-Cattedrale di Santa Maria Assunta di Urbino. Sarà possibile entrare in auto e parcheggiare in piazza Rinascimento circa mezz'ora prima della celebrazione. Il Santo Rosario verrà recitato sabato 8 marzo alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata di Urbino”.