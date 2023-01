Cuoco di 28 anni trovato morto nella sua abitazione a Urbania

Indagano i carabinieri

Urbania, 24 gennaio 2023 – Un giovane di 28 anni è stato trovato morto, impiccato, in casa propria a Urbania. Originario dello Sri Lanka e attivo da due anni come cuoco in un ristorante di sushi della città, era da solo nell’abitazione, per questo i carabinieri della Compagnia di Urbino, che indagano sul caso, parlano di suicidio.

A intervenire sono stati i carabinieri della locale stazione, mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Urbino, a propria volta allertati, sono stati richiamati dalla centrale operativa prima di giungere sul posto, in quanto, ormai, il loro intervento non era più necessario. Nell’appartamento, sito in città, il giovane non ha lasciato alcuna testimonianza sulle motivazioni che lo abbiano spinto a compiere il gesto.

“Da quello che mi raccontano era un bravo ragazzo, con un buon lavoro, una casa in città e abbastanza conosciuto a Urbania – spiega il sindaco, Marco Ciccolini –. Insomma, era ben integrato, perciò è una cosa inaspettata. So che era sposato, ma che la moglie non fosse in Italia con lui. Di sicuro, non c’erano fatti strani o criminosi attorno al giovane, perciò ora bisognerà capire perché sia arrivato a tanto”.