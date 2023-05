Cuore infranto tenta suicidio con le pasticche

Tenta di farla finita per una delusione d’amore, ma prima chiama i carabinieri che riescono a trovarla e a salvarle la vita. Ore di ansia l’altra notte per una 30enne pesarese che in lacrime ha telefonato in caserma annunciando che si sarebbe suicidata.

Un annuncio ma anche una richiesta di aiuto. I militari quindi sono subito entrati in azione, e tramite accertamenti rapidissimi della centrale operativa, gli uomini del nucleo operativo e radiomobile sono riusciti a individuare la giovane e a scampare il peggio.

La 30enne aveva ingerito, come si è scoperto subito dopo, due blister di pasticche di Xanax.

È scattata a quel punto

la chiamata al 118 e sul posto è arrivata subito un’ambulanza.

I sanitari le hanno immediatamente prestato

i primi soccorsi e poi l’hanno trasportata in ospedale dove è stata sottoposta alle terapie del caso. È fuori pericolo di vita.

Ai carabinieri la donna avrebbe detto di aver compiuto quel gesto per una delusione d’amore.