Cupola di Sant’Ubaldo. Presentato il progetto

Passando in Largo Mamiani, un lettore, si è chiesto: "Per quanto ancora Sant’Ubaldo sarà in ristrutturazione? Andrà a finire che pagheremo più per l’affitto dell’impalcatura che per mettere in sicurezza la cappella". Abbiamo rivolto le domande all’assessore Mila Della Dora.

"Il cantiere non è partito. L’impalcatura – osserva Della Dora – è stata montata dopo l’indicazione dei vigili del fuoco per via dei distacchi di materiale che ci sono stati a dicembre 2023. L’impalcatura attuale, quindi serve per garantire l’incolumità dei pedoni: è in affitto a mille euro al mese e ad oggi è costata al Comune 12mila euro. La ristrutturazione servirà a mettere in sicurezza la cupola di Sant’Ubaldo ed eliminerà le infiltrazioni, poiché purtroppo, piove dentro la chiesa. Proprio in questi giorni è stato presentato il progetto di ristrutturazione alla Soprintendenza. Appena avremo le autorizzazioni partiremo con la gara d’appalto per fare i lavori. La copertura l’abbiamo garantita con la variaizone messa a bilancio a novembre 2024. Investiremo 160mila euro per il recupero di un patrimonio storico importante e dall’alto valore simbolico".

Proprio durante il Consiglio comunale del 27 novembre il sindaco Biancani aveva sottolineato la volontà di procedere con i lavori: "anche per razionalizzare i costi, non irrilevanti, dovuti all’affitto dell’impalcatura".