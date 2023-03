Cura del verde La coop Cohala cerca addetti

La cooperativa sociale ‘Cohala’ di Orciano ricerca personale da inserire nel proprio organico. Nello specifico: un responsabile del settore verde e tre addetti alla cura e manutenzione di aree verdi. Per il responsabile è richiesta un’esperienza pregressa nel settore di almeno un anno e, per tutti, la capacità di lavorare in team, predisposizione al lavoro all’aperto, manualità, senso pratico, precisione, puntualità e affidabilità. Le candidature vanno inviate, insieme al curriculum vitae, all’indirizzo [email protected]

‘Cohala’ è una delle realtà sociali più vivaci e meritorie del territorio a cavallo fra la Valcesano e la vallata del Metauro e sta per compiere i 30 anni di attività. Era, infatti, la primavera del ‘93 quando un gruppo di laici impegnati nella vita ecclesiale (in parrocchia e nella diocesi) e nella vita sociale (in particolar modo all’interno delle Acli), insieme ad altre persone sensibili ai bisogni dei diversamente abili e ad alcuni famigliari degli stessi fondò questa cooperativa. Impegnata, da allora, a creare una realtà lavorativa nella quale c’è spazio anche per persone in situazione di disagio, che possono trovare un impiego ed intrecciare relazioni amichevoli con i colleghi. Impieghi che vanno dalla manutenzione del verde ai lavori di artigianato e assemblaggio.

s.fr.