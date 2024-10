Cura svizzera per gli stucchi del Brandani

Un’equipe di docenti e di studenti internazionali del Master in conservazione e restauro della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (Supsi) effettuerà un sopralluogo nei prossimi giorni al Palazzo Ducale di Montebello, nell’omonimo borgo di Terre Roveresche, per visionare i preziosi stucchi di Federico Brandani (1520-1575) che ne decorano le stanze del primo piano in vista di una possibile campagna di studio e restauro. A organizzare questa importante visita è stato Luca Baroni, direttore della Rete Museale Marche Nord e curatore del progetto di ripristino del Palazzo Ducale, che già nel dicembre scorso ne aveva presentato i preziosi elementi decorativi a Parigi, nell’ambito del convegno internazionale dal titolo ‘Lo stucco di grande decorazione in Francia e in Europa, dal Rinascimento al 1850’.

"Un appuntamento, quello tenutosi nella capitale transalpina – evidenzia proprio Baroni – durante il quale le immagini delle opere che il Brandani ha realizzato a Montebello verso il 1550 hanno suscitato grande ammirazione ed è da lì che è scaturito l’idea del sopralluogo dell’equipe svizzera che si concretizzerà nei prossimi giorni. Spero che i comuni marchigiani che vantano importanti opere di stucco, come Fossombrone, Cagli, Senigallia, Urbino, Piobbico, Urbania, Mombaroccio e tanti altri, possano a breve federarsi in una rete culturale, sotto la guida della Regione Marche, che favorisca la penetrazione nell’entroterra di nuovi flussi di pubblico".

"L’interesse internazionale crescente verso il nostro Palazzo Ducale – sottolinea il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli – ripaga il lavoro che questa amministrazione ha cominciato con l’acquisto dell’immobile nel settembre 2022 e proseguito con l’organizzazione nelle sue sale ‘work in progress’ (il Palazzo è in corso di riqualificazione, ndr) del piano nobile di alcuni importanti eventi espositivi, come l’attuale mostra ‘Pictures Of You a Terre Roveresche’ che è fruibile gratuitamente fino al 17 novembre prossimo". "Un lavoro sinergico, quello messo in campo dall’amministrazione e dal curatore Luca Baroni – aggiunge il vicesindaco e assessore alla cultura e turismo, Claudio Patregnani – volto a dar vita a un percorso di restauro conservativo e di riqualificazione di un bene immobile straordinario, che fu dimora, tra il 1609 e il 1632 di Lavinia Feltria Della Rovere. L’auspicio è che dal sopralluogo dell’equipe svizzera di esperti possa scaturire una prima campagna di studio e recupero dei preziosi stucchi firmati da Federico Brandani".