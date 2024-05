Curare i disturbi alimentari: una struttura per dare risposte

Un luogo di cura e accoglienza, per riuscire ad aiutare i giovani adolescenti nel Pesarese che soffrono di disturbi del comportamento adolescenziale: è questo il progetto che l’Alleanza Verdi di sinistra di Pesaro ha proposto per la realizzazione di una struttura residenziale nel territorio. Finora, infatti, le strutture presenti che si occupano di queste patologia sono solamente tre: una a Pesaro, a Galantara, una a Jesi, all’ospedale Carlo Urbani, ed una a Fermo: "La struttura di Galantara, purtroppo, è in totale confusione - ha spiegato Andrea Biancani, candidato sindaco per il Comune di Pesaro -. Serve che il servizio venga rafforzato e che si vada ad istituire un centro adatto. Abbiamo una struttura che potrebbe dare moltissime possibilità, eppure ogni volta veniamo frenati da una malasanità che continua a colpire il nostro territorio: manca il personale qualificato e, se c’è, viene cambiato ogni volta che ve n’è l’occasione. Così non si può continuare. Bisogna riuscire a dare risposte in tempi brevi ad una cittadinanza che chiede aiuto". Proprio in questa occasione, inoltre, è stata anche invitata la dottoressa Silvia Ferri, assistente sociale e coordinatrice del centro Disturbi del Comportamento Alimentare di Todi in Umbria, che ha spiegato i modelli che si ritrovano nella vicina regione: "In Umbria, quello per i disturbi alimentari, è un servizio completamente pubblico - ha spiegato la dottoressa Ferri -. Nella nostra Regione riusciamo ad offrire quattro strutture con quattro servizi differenti: abbiamo quella di Todi, una struttura residenziale (con vitto e alloggio) e semiresidenziale ambulatoriale, che accoglie pazienti dai 10 anni in su, per un periodo che va dai 3 ai 5 mesi, sia per ragazze che per ragazzi; a Città della Pieve, abbiamo il centro DAI, che si occupa di obesità e di BED (Binge Eating Disorder), ossia il disturbo da alimentazione incontrollata. Qui si curano gli adolescenti, sempre in un periodo che va dai 3 ai 5 mesi".

Al. Zaf.