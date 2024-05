Curiosi incroci. C’è anche Conte

Domani anche Giuseppe Conte, (foto) leader del Movimento 5 Stelle, sarà a Pesaro. Alle ore 14 il deputato sarà a Palazzo Gradari, in via Rossini, per incontrare la cittadinanza. "Siamo felici della sua presenza – spiega Francesca Frenquellucci, assessore uscente –. L’occasione sarà un momento di condivisione del lavoro fatto nei comuni della provincia e sarà un modo per incontrare la gente. Speriamo di riuscire a fare vedere al Presidente del M5s alcune bellezze della città. A Fano, impegnata dal Giro d’Italia, Conte non riuscirà ad andare". Invece il leader dei pentastellati sarà ad Ancona, al Teatro delle Muse, in piazza della Repubblica, dalle 20:30 per un incontro di scala regionale con tutti gli attivisti e i candidati.