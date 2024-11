Cyberbullismo, come dribblarlo. Faccia a faccia tra alunni ed esperti

Nei giorni scorsi l’associazione N.i.c.o. Marche "Uniti nel Sociale" con i suoi campioni dello sport hanno incontrato a Cagli presso l’aula magna dell’Istituto onnicomprensivo Celli Michelini Tocci le classi terze della scuola secondaria di primo grado di Cagli e Cantiano.

Il convegno è stato moderato dalla giornalista Eleonora d’Alessandro, che ha inizialmente illustrato il progetto dell’associazione finalizzato alla lotta al bullismo ed al cyberbullismo oltre che al disagio giovanile e la violenza di genere; in seguito è intervenuto Italo Lapenna, presidente nazionale Nico., che ha spiegato la piaga del bullismo e quali possono essere le cause, per poi passare la parola a Veronica Sansuini, presidente Nico Marche, che ha rimarcato il forte impegno dell’associazione nell’attività di sensibilizzazione contro il bullismo. Al termine della parte istituzionale l’incontro è entrato nel vivo con gli interventi dei campioni Francesco Faraoni, Simone Carotenuto e lo psicologo clinico dott. Sebastiano Andrea Massaccesi. I campioni della Nico ed il dott. Massaccesi si sono confrontati con i ragazzi ascoltando le loro problematiche e riportando le proprie esperienze di vita soffermandosi sui numerosi aspetti e difficoltà che gli adolescenti possono avere in una fase molto delicata della loro crescita e formazione, incoraggiandoli a non temere le sfide ma affrontarle a testa alta e soprattutto con intelligenza e calma. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa ed in particolar modo durante il momento di confronto con i campioni, che hanno fatto il loro intervento in platea tra i ragazzi, con cui si sono potuti confrontare ed hanno potuto interagire con la massima libertà.

am.pi.