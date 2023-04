Cyberbullismo e altre trappole: come difendere i figli

Domani, alle 20.45 la Biblioteca Rodari di Borgo Santa Maria accoglie un nuovo appuntamento della rassegna "Un volto familiare. La violenza nella vita di bambini e adolescenti", iniziativa preziosa che si rivolge soprattutto ai genitori dei ragazzi di età tra i 10 e i 14 anni. Titolo dell’incontro: "I pericoli della rete: non lasciamo i nostri figli soli. Come accompagnarli nelle loro relazioni sociali e nella realtà virtuale". Marco Lanzi – ex sostituto commissario della oolizia di Stato ora in pensione, dirigente Siulp Pesaro, volontario e referente Unicef per le scuole della provincia - illustrerà a genitori e interessati i pericoli della rete e dei social per ragazzini e adolescenti che ne fanno uso, e talvolta vero e proprio abuso. Il cyberbullismo è ormai un’emergenza nazionale. Ogni giorno sono numerosi i fatti di cronaca che vedono adolescenti presi di mira dai loro coetanei sul web; troppo spesso atti ritenuti scherzi o bravate configurano reati anche gravi. Da qui la necessità di un confronto anche con gli adulti. Un dato su tutti: le statistiche rivelano che l’80% degli adolescenti ha visionato siti pornografici senza ricevere alcuna educazione emotiva o sessuale.