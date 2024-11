Cyberbullismo e dintorni, come conoscerli

Il Villaggio Digitale, core business dell’Aps RED – Rete Educazione Digitale, torna nella nuova edizione 2024-2025 con un intervento in anteprima al liceo scientifico, musicale e coreutico “Guglielmo Marconi”. Un confronto su due temi di grande attualità, quali cyberbullismo e consapevolezza nell’uso dei social network, coordinato dal formatore RED ed esperto in comunicazione Paolo Nanni.

Un incontro che parte dai giovani per i giovani e che preannuncia un nuovo anno ricco di eventi e collaborazioni, durante il quale si sperimenteranno forme educative, si organizzeranno laboratori tematici e si educheranno adulti e ragazzi a un corretto utilizzo degli strumenti digitali.

Se da un lato i vantaggi di queste tecnologie – sempre più presenti nelle nostre vite – sono innegabili, bisogna al tempo stesso essere coscienti che nell’era digitale ci possono essere anche dei rischi per tutti i fruitori della rete, di vario genere. Diventa così imprescindibile un percorso di formazione e informazione, concetti fondanti del Villaggio Digitale, che coinvolga soggetti di tutte le età e promuova il “fare Rete” come principio basilare, per ottenere risultati concreti. "Il Villaggio Digitale – spiega il presidente RED, Andrea Foglia – è un percorso di comunità, informativo e formativo, che analizza i comportamenti inadeguati e i pericoli legati alla rete, punta all’approfondimento delle conoscenze dei nuovi media, promuove la prevenzione e la diffusione delle buone pratiche di vita del cittadino digitale. È solo grazie a una comunità che decide di fare Rete, lavorando tutti insieme per il bene comune, che possiamo ottenere risultati effettivi e il Villaggio Digitale ne è la riprova".