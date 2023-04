Cyberbullismo, piaga infinita Un incontro per combatterlo

Il cyberbullismo è oramai una emergenza nazionale, una vera e propria emergenza educativa. Per estirpare questa piaga serve una capillare attività di prevenzione: entrare in ogni classe di ogni scuola per parlare con gli adolescenti e trasmettere loro modelli comportamentali positivi, educarli ad un uso consapevole della tecnologia, alla legalità e al rispetto della dignità e della diversità di ognuno. Un uso sbagliato dei social o della rete può provocare danni irreversibili per chi commette le azioni, per chi le subisce e per le famiglie degli attori coinvolti. Altresì, è fondamentale avviare un percorso integrativo e parallelo anche con i genitori. Le statistiche rivelano che l’80% degli adolescenti ha visionato siti pornografici senza ricevere alcuna educazione emotiva o sessuale. I figli non vanno lasciati soli.

"Agli adolescenti vittima di bullismo o cyberbullismo – dice Marco Lanzi, attuale segretario del Siulp, da poco in pensione come poliziotto – consiglio di vincere ogni senso di colpa e di vergogna e di trovare la forza di chiedere aiuto. Il bullo si sente forte fino a quando la vittima resta isolata. Da più di sette anni affronto tali temi nelle scuole. Lo scorso 3 aprile ho partecipato ad un convegno tenutosi a Roma nella Sala Regina della Camera dei Deputati organizzato dall’on. Antonio Baldelli, intitolato “Mai più soli”, al quale hanno partecipato anche Simone e Luigi, due giovani brutalmente aggrediti a Fano l’8 maggio 2021 da una baby gang".

Il prossimo 14 aprile, alle 18,00, come segretario provinciale Siulp, e volontario Unicef ed Anteas, Lanzi parteciperà ad un convegno che affronterà tali temi presso la Sala Rossa del Comune di Pesaro, patrocinata dal Comune stesso, organizzata dalla Fidapa, Federazione Italiana Donne Arti Professioni ed Affari. All’incontro moderato da Loretta Manocchi parteciperanno l’insegnante Manuela MarinI, l’avvocato Raffaella Marini e la psicologa Gloria Nobilini. Conclusioni della presidente Fidapa, Raffaella Vori.