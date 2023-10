Da 25 a 50 anni di iscrizione: l’elenco delle aziende

Queste le aziende che sono state premiate nel corso dell’assemblea di Confindustria a Urbino.

Con 25 anni di iscrizione

Emmedue spa che opera nel settore dei pannelli in polistirolo espanso; Euro design srl che realizza arredi per camere da letto

Di.bi. porte blindate srl, azienda specializzata nella progettazione e produzione di porte blindate.

Montefeltro foraggi srl, azienda produce, trasforma e vende foraggi coltivati.

Tim Spa, il primo operatore di telecomunicazioni italiano

Associati con 35 anni di iscrizione

Baseart srl, azienda che produce mobili e componenti per tutti i tipi di arredamento, navale e

contract.

Compac srl, si occupa della progettazione, produzione e installazione di sistemi per l’automazione industriale.

Fonderie officine marchigiane srl, realizza getti pressofusi in leghe di alluminio per conto terzi

Isopak adriatica spa, azienda leader nella progettazione e produzione di imballaggi in polistirolo espanso (è l’azienda della presidente Baronciani, ndr).

Nuova T.c.m. srl, partner industriale di importanti industrie costruttrici europee e americane, per la fornitura di componenti meccanici lavorati

Sider rottami adriatica spa, azienda che opera nella trasformazione dei metalli recuperabili da scarto dell’industria meccanica.

Ditte con 50 anni di iscrizione

Former in italia srl, azienda, produttrice di arredi imbottiti per il residenziale, l’hospitality e la nautica nel segmento del lusso

Fida srl, opera nella progettazione, produzione e montaggio di impianti di aspirazione

di polveri

Domingo salotti srl, opera nel m onmdo dei divani ed anche del contract

Nuova vitali cucine srl, produttrice di cucine componibili.

Schnell spa, azienda leader mondiale nel settore delle macchine automatiche per la lavorazione del ferro per cemento armato.

Aziende con 60 anni di iscrizione

Ifi spa, azienda produttrice di banchi bar su misura, marchio di riferimento nell’arredo per

bar, gelaterie, pasticcerie.

S.a.p.i.l. srl, produce solai in laterizio e manufatti in cemento

Vitemper srl, opera nell’ambito della lavorazione del vetro.