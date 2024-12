Da Ahmad arriva un contagioso effetto trascinamento

A mezza partita contro la Fortitudo la metà dei punti dell’intera Vuelle li aveva messi dentro Ahmad. Perchè alla fine l’arma veramente letale di questa formazione è la guardia americana. Possibile a questo punto che il suo agente, visto che il fenomeno Ahmad è ormai conclamato a livello nazionale, che il prossimo anno questo giocatore faccia il grande salto verso formazioni della massima serie. Una cosa che si potrebbe già dare per scontata fin da ora. Ma questo poco importa. Perché l’importante è che Ahmad trascini tutti i compagni verso i piani alti della classifica per giocarsi alla fine tutto nella roulette dei play off. Una squadra, al di là delle sue performance, che comunque sta salendo soprattutto come gruppo e lo si vede dal modo con cui tutti stanno in campo un po’ tutti: per fare due nomi, De Laurentis ed anche Bucarelli. E alla luce della gara di domenica anche Zanotti è tornato a tutti gli effetti a far parte del gruppo.

Una squadra che sta crescendo e che domenica va a Cividale dell’ex Pillastrini. Squadra che dopo un inizio fulminante ora sta marciando con il freno a mano tirato. La formazione di Leka ha in teoria la possibilità di continuare la strisciata vincente, perché mettere nel conto un’altra vittoria non è una eresia. Poi la gara contro la Fortitudo ha fatto fare a tutti gli appassionati un balzo indietro nel tempo facendo riassaporare il clima della massima serie: l’impatto che ha dato il palazzo è stato veramente eccezionale. E forse toccherà dirlo: se non c’era una bolognese nel mezzo forse lo spettacolo sarebbe stato diverso. Un bel fine anno per i tifosi ed anche per le casse della società. Un bel cin cin perché fino adesso questo campionato ha fatto marciare tra i peggiori bar di Caracas.

m. g.