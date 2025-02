"Da biologa marina a autista d’urgenza"

"Ho 30 anni. Fare il servizio civile, per me ha significato, trovare la mia professione: da operativa della Croce Rossa a Pesaro sono diventata autista soccorritore nel reparto urgenze introspedaliere. Sono attivata dalla centrale 118 per ricoverare o comunque trasportare pazienti già in ospedale in altre strutture sanitarie. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato il mio lavoro, in realtà. Seguendo i miei sogni di bambina, infatti, mi sono laureata in biologia marina nel 2019. Rimasta delusa dell’ambiente accademico ho pensato di “staccare“ sperimentando l’anno del servizio civile e ho scelto il progetto della Croce Rossa. Quando sono arrivata non avevo idea né del soccorso e tantomeno non avevo esperienze nel sociale. Ho imparato tutto dopo, conquistata dall’ambiente lavorativo molto positivo e stimolante".