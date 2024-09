Da Bonaccini a Ilaria Cucchi. Cinque giorni di ‘Festa democratica’

A Vallefoglia torna la ‘Festa Democratica’, una più moderna Festa dell’Unità organizzata dal Partito democratico da domani a domenica al parco Guido Volponi, adiacente alla chiesa di Montecchio. Alla luce dei risultati positivi delle amministrative, il Pd di Vallefoglia ha voluto regalarsi una festa più lunga (cinque giorni anziché tre) e densa di dibattiti politici e sociali, oltre a buon cibo con un ricco menù tutte le sere e divertimento per tutti. A presentare il programma nella consueta conferenza stampa dedicata all’evento c’erano il sindaco Palmiro Ucchielli, gli assessori Mirco Calzolari e Angelo Ghiselli, il segretario Pd Vallefoglia Gianluca Vichi e la consigliera comunale Annalisa Rossi. Si parte domani alle 18.45 con il dibattito "Antifascismo e libertà". Interverranno Silvana Amati, vice presidente della Fondazione PerugiAssisi, il giornalista Maurizio Blasi e Marco Labbate, ricercatore Storia contemporanea dell’Università di Urbino. Modera il presidente Anpi Pesaro Luca Fraternale. A seguire, alle ore 21 circa, la commedia dialettale della compagnia ‘Piccola ribalta’ di Pesaro "I Re Magi ai mett do’ me per". Giovedì doppio appuntamento con i dibattiti. Alle 19 "L’alternativa è qui", con il presidente nazionale Pd e europarlamentare Stefano Bonaccini insieme a Giovanna Bruno, sindaca di Andria e presidente Ali Puglia. Dibattito moderato dal giornalista Michele Romano. Alle 20.30 spazio all’incontro "Disuguaglianze e povertà in Italia", moderato da Massimiliano Garavalli, presidente Sistema Critico: Claudio Mancini, deputato Pd, Daniela Barbaresi della segreteria nazionale Cgil e Stefano Toso, professore a Scienze Economiche (Università di Bologna), saranno i relatori. Dalle 21.30 si balla con l’orchestra Athos e Mancini. Venerdì 30 si apre alle 18.45 con il dibattito "Una società femminista è possibile?", al quale parteciperanno la senatrice di Allenaza Verdi-Sinistra Ilaria Cucchi, Rosina Alessandri della Commissione Pari Opportunità e Cinzia Massetti, responsabile nuovi diritti Cgil Marche. Modera Mariangela Albertini, coordinatrice Donne Democratiche Pesaro-Urbino. Alle 20.30 un novo dibattuto moderato dal giornalista Thomas Delbianco che tratterà l’argomento "La buona amministrazione", in compagnia di Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, Andrea Biancani, sindaco di Pesaro, e Lorenzo Fiordelmondo sindaco di Jesi. Alle 21.30 in pista con l’orchestra Mangani.

Nel penultimo giorno di festa, sabato, altri due dibattiti prima della serata danzante (dalle 21.30) con l’Orchestra Accademia: alle 18.45 "A sinistra per la transizione ecologica" con Camilla Laureti, vice presidente del Parlamento Europeo, Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche, e il consigliere comunale di Pesaro Riccardo Bernardi, con la moderazione di Antonio Astuti; alle 20.30 "Una sanità per le Marche" con i consiglieri regionali Micaela Vitri e Maurizio Mangialardi, e Feisal Bunkheila, ex primario Radioterapia del San Salvatore. Modera Luca Senesi.

Domenica 1° settembre, nell’ultima giornata di festa, il deputato Pd Augusto Curti, il segretario Cgil Pesaro-Urbino Roberto Rossini e l’europarlamentare Matteo Ricci interverranno al dibattito dedicato a "L’autonomia differenziata", moderato dal giornalista Alessio Zaffini. Ultimo appuntamento politico-sociale alle 20.30 con "Dal territorio alla riscossa". Interverranno Irene Manzi, deputata Pd, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino e presidente Ali Umbria. Modera il giornalista Teobaldo Bianchini. La serata si chiuderà con la musica dell’orchestra Terza Idea.

Lucia Arduini