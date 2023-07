Da Borgo Massano agli Usa Letizia e il nuovo farmaco

Il Made in Italy conquista anche la medicina internazionale. A fare un’importante scoperta è stata Letizia Amadori, insieme al gruppo di ricercatori della New York University (NYU) Grossman School of Medicine, di cui fa parte. Partita dalla piccola Borgo Massano e trasferitasi prima a Milano e poi a New York, è ricercatrice senior e primo co-autore dello studio recentemente pubblicato su una delle riviste più importanti in ambito scientifico, Nature Cardiovascular Research. La ricerca dimostra che il farmaco Saracatinib, ora testato per curare Alzheimer e cancro, può essere efficace anche per curare l’aterosclerosi. Potrebbe essere qualcosa di rivoluzionario.

Come si è formata?

"Mi sono specializzata in Biologia molecolare della cellula all’Università di Milano. Poi il dottorato di ricerca in Medicina Molecolare (indirizzo Oncologia Molecolare e Genetica Umana) alla Scuola Europea di Medicina Molecolare al campus IFOM-IEO di Milano, focalizzandomi nella ricerca di nuove terapie per il cancro al seno. Mi sono trasferita a New York, dedicandomi allo studio dei linfomi nel dipartimento di genetica del cancro della Columbia University. Poi ho iniziato a lavorare all’Icahn School of Medicine del Mount Sinai Hospital, dipartimento di genetica, dove ho iniziato il mio progetto, continuato poi alla NYU Grossman School of Medicine, nel dipartimento di Cardiologia".

Su cosa si è concentrato il vostro studio?

"Abbiamo selezionato alcuni farmaci, già in uso per altre patologie, che potessero essere buoni candidati per rallentare la progressione dell’aterosclerosi che porta alle malattie cardiovascolari. Lo scopo era quello di provare la loro efficacia senza sviluppare un nuovo farmaco, che richiederebbe 20-30 anni. Alla fine ne è stato selezionato uno, Saracatinib, già approvato per fibrosi polmonare e testato per Alzheimer e cancro al seno".

Cosa ne avete dedotto?

"Abbiamo visto che funziona: questo fco agisce sui meccanismi infiammatori dell’aterosclerosi, diventando un’alternativa alle terapie in uso, le statine. È promettente, funziona dove gli altri non funzionano perché ha un meccanismo diverso, e sembra essere più potente dei farmaci attualmente presenti sul mercato. Questa scoperta è rivoluzionaria".

Come è strutturato il vostro gruppo di ricerca?

"Il gruppo di ricerca è costituito da circa 10 persone tra studenti di dottorato, post dottorandi e bio informatici ed è guidato da Chiara Giannarelli. Io, come Senior Scientist mi occupo di diversi progetti insieme. In questo studio ho testato il farmaco prima sulle cellule umane prese da pazienti con aterosclerosi o malattie cardiovascolari molto avanzate e poi su modelli aterosclerotici di topo e coniglio. Mi sono occupata inoltre di analisi dei risultati, ecc... Un lavoro lungo 7 anni".

Il prossimo passo?

"La strada è ancora lunga. Vanno ottenuti permessi e poi fondi per testare il farmaco sull’uomo. Prima si deve fare uno studio su pochi pazienti aterosclerotici, per vedere se funziona. Ma potrebbero volerci anni, dai 5 ai 10, per testarne l’efficacia".

Mai pensato di rientrare?

"La mia non è stata la classica ‘fuga di cervelli’, i fondi per la ricerca c’erano, ma volevo mettermi alla prova in un ambiente dinamico e internazionale. Non mi precludo nulla, ma penso che il mio percorso continuerà lontano dall’Italia".

Lucia Arduini