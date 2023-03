Da Canavaccio a Radio Deejay Si avvera il sogno rap di Souflow

di Nicola Petricca

Aveva promesso che con la propria musica sarebbe uscito dalle Marche "come Fabri Fibra", mettendolo in versi nel singolo "Ca La Zone", e, un passo alla volta, ci sta riuscendo. Soufiane Ait Salah, in arte Souflow, rapper nato in Marocco ma cresciuto a Canavaccio, è arrivato a Radio Deejay, dove ha partecipato al programma "Say Waaad?" insieme ad altri sette artisti emergenti italiani, vincendo un concorso nazionale. Dopo un’intervista in diretta, il cantante si è esibito con il proprio ultimo lavoro, "Da Zero", realizzato insieme al collega fermignanese Fezco, che è poi passato in rotazione sulle frequenze dell’emittente, una delle più importanti a livello italiano.

"Tutto è partito da una sfida, ’Sound 2023’, che mi ha girato un mio amico e che chiedeva di spedire una canzone per provare a essere selezionati: per scrupolo ne ho mandate due - spiega, ridendo -. Questo, a novembre. Quando mi hanno richiamato, a febbraio, neanche ci pensavo più. In radio mi hanno fatto un paio di domande e, chiedendomi da dove arrivassi, ho risposto Canavaccio, come ogni volta. Poi magari specifico in che area si trovi, ma parto sempre dicendo che vengo da Canavaccio, come canto in ’Ca La Zone’, che è dedicata al paese. Tra gli otto selezionati ero l’unico cantante di provincia, gli altri venivano tutti da grandi città. È stata un’esperienza bellissima".

Proprio a fine marzo, Souflow e Fezco, nome d’arte di Federico Chiarucci, hanno lanciato il video di "Da Zero", edito da Key Records e distribuito da Alfafonte. Qui, dopo quella di uscire dalle Marche, si fa una nuova promessa: "Giuro che lo faremo davvero, 100mila partendo da zero", cantano i due. "Lanciamo un messaggio, per noi, di rivalsa, cioè che possiamo arrivare a fare qualcosa, anche cominciando dal nulla", spiega Souflow, mentre Fezco parla di se stesso come di una persona "che ha sempre aspettato a fare le cose, spesso non cominciando per paura di non arrivarci, a 100mila. Ma, ora, da zero siamo partiti e, facendo un passo alla volta, ci riusciremo, senza scorciatoie. Nel ritornello diciamo anche ’giuro’, perché se fai una promessa devi andare fino in fondo. È anche un modo per non tornare indietro. Nella mia strofa dico che scriverò musica per sempre, ma chiudo spiegando che lo faccio solo con gli amici, perché è una cosa personale e dev’essere naturale".

Lo stesso Souflow, inizialmente, era uno che teneva la propria musica per sé e ci ha messo un po’ a cominciare a pubblicare singoli, ma ha già raggiunto buoni numeri: sono oltre 300mila le riproduzioni ottenute con i primi sei brani editi. "Non me l’aspettavo e ancora mi chiedo se sia vero – spiega –. In questo mondo bisogna sempre spingere, ed io sono ambizioso, quindi continuerò. E poi, se uno di noi ce la fa, possiamo emergere tutti: nel nostro piccolo, noi artisti della zona cerchiamo di fare qualcosa di grande e sto provando a portare in alto con me anche gli amici che fanno musica da qui. Ci supportiamo l’uno con l’altro".