Da Cartoceto al mondo: l’importanza dell’olio

Conoscere l’olio e la sua storia per costruire il futuro del territorio Cartoceto è molto importante per l’olio perché ha un territorio adatto: è vasto e collinare proprio come serve alle piante di ulivo. Nell’antichità l’olio era usato come medicina e condimento. Le classi seconde hanno partecipato a due incontri sul tema: nel primo abbiamo conosciuto una imprenditrice agricola e una responsabile sindacale che ci hanno spiegato il procedimento della produzione e dell’analisi dell’olio. Nel secondo incontro studenti e professori dell’Istituto Agrario Cecchi di Pesaro ci hanno mostrato diversi tipi di oliva e le loro caratteristiche. L’olio è importante non solo per Cartoceto ma per tutto il mondo. Per conoscerlo meglio ci hanno insegnato a fare la degustazione per vedere la qualità e il gusto di oli diversi. Abbiamo imparato anche a leggere le etichette delle merendine per capire di che cosa sono fatte.

I prof e gli studenti del Cecchi ci hanno spiegato come è composta l’oliva, che malattie può avere e la lavorazione differente per produrre diversi tipi di olio, che infatti può essere ďoliva, extravergine ďoliva e anche lampante cioè non commestibile.

Secondo noi è importante organizzare questi incontri perché si imparano cose nuove che serviranno anche per quando cresceremo, nel mondo del lavoro e anche per scegliere la scuola superiore.

Caterina Pagnoni