Da commercialista a prete, la scelta di Marco

Dopo 10 anni, nella Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, verrà ordinato un nuovo sacerdote. L’ultima volta si era verificato nell’autunno del 2013, quando ‘prese i voti’ don Diego Fascinetti, attuale parroco di Cagli. Domani alle 17 nella Concattedrale di Pergola si terrà l’ordinazione presbiterale di Marco Rulli, 38enne di Calcinelli, originario di Cartoceto, che prima di entrare in seminario (era la fine del 2016) si è laureato con 110 e lode in economia e commercio (2009) e ha lavorato in uno studio commerciale, poi come insegnante in una scuola superiore privata e, ancora, come assistente alla contabilità per un’importante software house che aveva sede a Senigallia. "Già frequentavo da anni la parrocchia, come educatore e musicista del coro, ma l’intuizione vocazionale – racconta – l’ho avuta alla fine del 2013, quando ho partecipato ad un pellegrinaggio in Terra Santa. Da lì, pur proseguendo il mio lavoro nell’azienda di Senigallia, ho iniziato una profonda riflessione interiore e poi, dopo tre anni, ho scelto il seminario". Una decisione che ha comunicato ai suoi cari per step, ma accolta e sostenuta da tutti: "Prima l’ho detto a mia madre Claudia, poi, pian piano, a mio babbo Mario, a mio fratello minore Federico e agli amici. E tutti, seppur stupiti, sono stati estremamente rispettosi e hanno letto nei miei occhi che credevo fermamente nella chiamata del Signore". Da lì il percorso di formazione, fino ad una tappa molto importante il 15 ottobre del 2022, giorno del suo 37esimo compleanno, quando venne ordinato diacono nella parrocchia di Cartoceto. E, coincidenza delle coincidenze, proprio nella stessa parrocchia, chiesa di Santa Maria della Misericordia, domenica (15), quando compirà i 38 anni, presiederà per la prima volta l’Eucarestia. "E’ così – conferma Marco -, il mio compleanno coinciderà con quello della celebrazione della mia prima messa". Intanto, però, i suoi pensieri sono tutti proiettati su domani, quando il vescovo Monsignor Andrea Andreozzi, nella Concattedrale della città dei Bronzi, lo consacrerà sacerdote: "Provo una grande emozione e chiedo a tutti di pregare per me". A quel punto Marco Rulli sarà a tutti gli effetti ‘don’ e assumerà da subito l’incarico di vice parroco di Pergola e delle parrocchie circostanti di Frontone, Serra Sant’Abbondio, Bellisio Solfare e Tarugo, tutte guidate da don Filippo Fradelloni.

Sandro Franceschetti