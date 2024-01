Da Cristicchi a Caterina Guzzanti. Si alza il sipario sui Teatri d’Autore

di Sandro Franceschetti

Caterina Guzzanti, Federico Dragogna, Simone Cristicchi, Pino Petruzzelli. Sono alcuni dei protagonisti dei 14 appuntamenti in programma nella Valcesano di ‘Teatri d’Autore’, la stagione di prosa nei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino. Come tradizione, la rassegna - organizzata da Amat con i comuni interessati e il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Marche e della Provincia – coinvolge anche in questo 2024 otto teatri, di cui ben quattro della vallata del Cesano: l’Angel Dal Foco di Pergola, il Mario Tiberini di San Lorenzo in Campo, l’Apollo di Mondavio e il Della Concordia di San Costanzo (gli altri quattro sono quelli Gradara, Macerata Feltria, Mombaroccio e Urbania).

Ad aprire la serie di proposte cesanensi sarà, domenica 14 gennaio, a San Costanzo, il chitarrista, paroliere e produttore Federico Dragogna, che alle 21,15 proporrà lo spettacolo dal titolo ‘Quello che ho capito di De André’. Sempre al teatro Della Concordia sono previsti altri quattro appuntamenti: il 3 febbraio con ‘Sconfort zone, il paradiso delle irrelazioni’ di e con Paolo Camilli; il 24 febbraio con ‘Cardio drama, spettacolo semiserio su un organo quasi perfetto’ di Giulia Lombezzi con Tomas Leardini, per la regia della Lombezzi e di Vittorio Borsari; e il primo marzo con ‘I gemelli’, drammaturgia e regia di Carlo Boso, con Michele Pagliaroni, Emanuele Contandini, Alessandro Blasioli, Erika Giacalone e Rebecca Bianchi. Sempre a San Costanzo, il 4 aprile arriverà Caterina Guzzanti con ‘Secondo lei’, scritto e diretto dalla stessa attrice e imitatrice, che vedrà in scena oltre a lei Federico Vigorito.

Due le tappe nello splendido scrigno d’arte e storia rappresentato dall’Apollo di Mondavio, risalente al XVII secolo: domenica 18 febbraio, alle 17 e poi alle 21,15 sarà la volta di ‘Appuntamento ad Ischia, Mina contro Modugno’ scritto e diretto da Domenico Santarella con Santarella e Arianna Talè; e venerdì 12 aprile ‘Still Alive’, per la drammaturgia e la regia di Caterina Marino, con la stessa Marino e Lorenzo Bruno. Quattro gli appuntamenti pergolesi, a partire dal 2 febbraio, quando andrà in scena ‘Ionica’ di Alfonso Russi e Alessandro Sesti, con musiche dal vivo di Debora Contini, Federico Passaro e Federico Pedini. Il 29 febbraio l’Angel Dal Foco ospiterà ‘Lo sparo’, con Francesco Brunori, Giacomo Tarsi (che è anche il regista) ed Elena Tonelli. Il 19 marzo, poi, sarà la volta dello spettacolo di Simone Cristicchi, dal titolo ‘Franciscus, il folle che parlava agli uccelli’.

Sempre nella città dei Bronzi, il 18 aprile, arriverà Pino Petruzzelli per mettere in scena ‘Storie di uomini e di vini, io sono il mio lavoro’. A San Lorenzo in Campo si comincerà il 22 febbraio con ‘Odiessea, tracce di resilienza urbana’ di Antonello Antinolfi, per la regia di Francesco Leschiera. Seguiranno, il 15 marzo ‘Via del Popolo’ di e con Saverio La Ruina; e il 5 aprile ‘Il talento di essere tutti e nessuno’ per la regia di Luca Vecchi, con Luca Ward.