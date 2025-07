Da Croce Rossa e città cordoglio per la morte di Anna Maria Nardecchia

Si terranno oggi alle 10 le esequie di Anna Maria Nardecchia, molto conosciuta e apprezzata nell’alta valle del Metauro per il suo impegno come volontaria della Croce Rossa del Comitato di Sant’Angelo in Vado. La Nardecchia è morta a 70 anni domenica in seguito a una breve malattia e subito sono piovute attestazione di cordoglio e stima nei suoi confronti, a cominciare dal presidente, il consiglio direttivo e tutti i volontari del nucleo locale di Croce Rossa, dove Anna Maria era entrata 35 anni fa.

Nel 2008 aveva ricevuto dal presidente nazionale della Cri una benemerenza per aver partecipato attivamente alle operazioni di soccorso per il terremoto del 2002 nelle provincie di Campobasso e Foggia, nel 2022 un’altra benemerenza le era stata riconosciuta per il suo grande impegno nel periodo Covid. Il suo impegno e l’attenzione al prossimo erano probabilmente anche una eredità del suo lavoro di operatrice socio sanitaria alla locale casa di riposo, dove aveva intessuto rapporti di amicizia, oltre che professionali, con gli anziani e le loro famiglie.

"Anna Maria svolgeva il suo lavoro con impegno – ha scritto una vadese sui social per ricordarla –, senza “scansare“ quello che era necessario fare. Una donna che ha affrontato tante difficoltà ma sempre a testa alta e col sorriso, aveva affinato quel modo di prendere le cose come vengono, cercando di viverle al meglio. Con gli altri sapeva avere quella compassione che prende la forma della generosità, della positività. All’impegno con gli anziani, ai quali ha sempre cercato di dare dignità, affetto e allegria aveva unito l’impegno verso il paese con la Croce Rossa. Grazie Anna per tutte le cose belle cha ci hai donato". Il funerale si terrà nella Concattedrale di San Michele Arcangelo e seguirà il tumulamento al cimitero locale.

Andrea Angelini