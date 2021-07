Dai salotti dorati dei casinò inglesi alle foreste del Catria. E’ la storia di Giuseppe Travagliati, 47 anni di Cantiano. Con due valigie e qualche spicciolo nel 2001 a 27 anni, Giuseppe saluta parenti e amici e si trasferisce a Londra. Qui comincia a studiare la lingua inglese, si iscrive alla Oxford University e va a lavorare prima come croupier e poi come ispettore di sala presso il Mint Casino e il Crockford’s Casinò, quest’ultimo il Club più famoso e ricco di...

"Ma dopo circa cinque anni nei casinò europei- racconta Travagliati- complice la passione, il richiamo della foresta e dei cavalli e la morte di mio padre, salgo in aereo e ritorno a Cantiano per riprendere l’attività di famiglia: l’allevamento dei cavalli". In poco tempo la mandria cresce e da 6 passa a 40 capi.

Nel frattempo il Travagliati riscopre anche un antico mestiere: quello del ‘vetturino’ o ‘mularo’ come lo chiamano da queste parti, trasportando a bordo di muli la legna dai boschi più impervi del Catria, un mestiere antico quanto faticoso (si contano sulle dita della mano quelli che ancora esercitano in Italia). Giuseppe Travagliati diventa anche presidente dell’Associazione Allevatori Cavallo del Catria (bellissima realtà del nostro entroterra) e tecnico d’equitazione e accompagnatore equestre di campagna. Ma non è finita qui, la sua intraprendenza, la sua amata passione per l’ippoturismo lo portano ad aprire a Chiaserna di Cantiano il ’Catria Ranch’, utilizzabile per le escursioni e il trekking a cavallo e anche per altre attività come il treeshower horsewatching e respirazione consapevole a cavallo.

"Dai miei avi ad io- aggiunge Travagliati- sono ormai duecento anni che alleviamo cavalli, mio zio Giovanni che aveva mandrie in Maremma ed è morto a 104 anni, inventò il famoso bastone del ‘buttero’ che donò a Papa Woytila, quello di allevare cavalli, vi assicuro non c’è mestiere più bello. Per chi vuol fare una cavalcata il mio centro è sempre aperto ed è facilmente raggiungibile". Il passo cadenzato del cavallo, i rumori dei boschi riportano il turista ai vecchi film western, mancano sono i fagioli o il suono del trombettiere del 7° Cavalleggeri per essere dei novelli John Wayne o se preferite Bud Spencer e Terence Hill come in ’Lo chiamavano Trinità’.

Amedeo Pisciolini