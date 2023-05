Da Dante alla fotografia analogica

L’entroterra è sempre vivace nella offerta degli appuntamenti. Ecco i principali.

· Piobbico. Oggi alle ore 18 nel castello Brancaleoni, incontro su “Personaggi ed eventi della Divina Commedia nella provincia di Pesaro-Urbino“. L’evento è organizzato dalla Associazione culturale “Francesco Tarducci“ e dalla Associazione “CulturaIdentità“ della provincia di Pesaro e Urbino. Personaggi e luoghi (Guido da Montefeltro, Paolo e Francesca, Iacopo del Cassero, Uguccione della Faggiola, Bonconte da Montefeltro, Guido del Cassero ed Angiolello da Carignano, San Pier Damiani, San Romualdo, San Leo e Fonte Avellana) verranno raccontati in una ricognizione storica e letteraria alla luce dei grandi temi rappresentati dal libero arbitrio, dalla predestinazione, dal destino. Relatore sarà Massimo Baronciani, presidente provinciale “CulturaIdentità“. "L’evento – spiega Giorgio Mochi presidente dell’associazione “Tarducci“ – intende far conoscere il ricchissimo patrimonio materiale e spirituale rappresentato nell’anfiteatro storico della narrazione dantesca nella provincia di Pesaro e Urbino".

· Monte Nerone. Al Rifugio Chalet Principe Corsini, alle ore 11 inaugurazione del nuovo parco giochi per bambini e i servizi innovativi per gli escursionisti. E’ prevista anche l’inaugurazione di una nuova tabella per escursionisti ed appassionati di outdoor, con 50 percorsi e itinerari, frutto del progetto “Sui sentieri del Monte Nerone“.

· Apecchio. Da oggi fino al 4 giugno torna Tank, il Festival dedicato alla fotografia analogica che racconta le complessità nascoste nel concetto di “margine“ con immagini di fotografi e fotografe da tutta Italia. Anche questa seconda edizione sarà un’occasione di scambio e d’incontro tra professionisti e non, stavolta con lo sguardo rivolto verso il concetto di “margine“. È questo, infatti, il tema attorno al quale si sviluppano le opere vincitrici dell’open call, in esposizione negli spazi dell’ex-Consorzio, selezionate tra gli oltre sessanta lavori arrivati da tutta Italia, e non solo. In mostra, tra le altre, le interpretazioni fotografiche di Chiara Fossati, con il progetto “Whatever“ sul mondo dei raver, esposto lo scorso anno al SiFest e pubblicato da Cesura Publish, e le immagini di Mariano Doronzo del progetto “Lanterna Beach“, selezionato dalla Magnum Photos. Saranno, inoltre, presenti Vincenzo Pagliuca, con “Mónos“, edito da Hartmann Project (Stoccarda) e Diego Randazzo, con “Flat – Perchè un algoritmo elimina l’uomo da una stanza piena di solitudine?“, vincitore del Premio internazionale per l’arte contemporanea Yicca Art Prize 2023.

· Urbino. Il Palazzo Ducale offre molto anche dopo l’apertura del secondo piano, stracolmo di opere interessanti. Al momento è aperta anche la mostra “Il Palazzo Ducale di Urbino. I frammenti e il tutto”, curata da Luca Molinari Studio e Luigi Gallo e pensata con un approccio non solo scientifico, ma anche fortemente contemporaneo negli strumenti visivi. La mostra aiuta a leggere la densità e ricchezza storica del Palazzo Ducale. Nelle Sale del Castellare prosegue la mostra “Il colore del vento“, dedicata agli acquerelli di Marcello Lani, incisore e pittore.

