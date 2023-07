Da domani alle 17 all’Oratorio San Giovanni: quindici soggetti in cerca di foto d’autore Giovanni Matarazzo ferma l’attimo dell’esistenza

Si intitola ‘Qui e ora. Attraversando microcosmi’ la mostra fotografica di Giovanni Matarazzo che aprirà domanialle 17 all’oratorio di San Giovanni in via Barocci. L’esposizione del fotografo anconetano sarà visitabile tutti i giorni fino al 30 luglio. Introdurrà il pomeriggio Padre Francesco Acquabona. L’autore ha fermato l’obiettivo su quindici persone di cui ha anche raccolto esperienze e stati d’animo tramite una conversazione. Gli autoritratti verbali si fondono con la rappresentazione fotografica in cui lo scatto restituisce i sinuosi sentieri di vita attraversati dagli interlocutori. La sedia vuota scelta come locandina, è protagonista di questo racconto nello stesso modo in cui lo sono le quindici persone intervistate. "Lo studio di Matarazzo è in Ancona, città di contrasti e di antinomie, che sa essere attrattiva, vivace, dinamica, ma anche sonnacchiosa e indolente – scrive di lui Giovanna Bonasegale –, un gomito verso il mare dove si assiste ogni giorno alla nascita e al tramonto del sole, metafora quotidiana del ciclo vitale che ci accompagna. Alla luce di questa metafora si legge il mosaico di esperienze che ognuno dei quindici protagonisti ha descritto, frammenti di lunghi viaggi identitari, non necessariamente autoreferenziali. Le persone hanno scelto di aderire rispondendo a un suo invito, direi abbastanza scarno, sui social.Dalle foto si ha l’impressione che ognuna di loro stia sfogliando le pagine di un diario, fogli vissuti prima di essere scritti, che si sono accumulati e fermati momentaneamente su una soglia, quel limite del qui e ora, che può diventare un confine, più spesso un varco".