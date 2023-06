Da domani la Ztl al mare E arriva la mini-spazzatrice

Procedono scorrevoli i lavori in Viale Trieste in vista dell’avvio alla pedonalizzazione dal weekend del 2 Giugno in poi. La pedonalizzazione coinvolgerà il tratto del viale compreso tra viale Zara e via Ninchi e tra viale Marconi e viale Pola, è stata confermata l’area pedonale anche in piazzale d’Annunzio. Martedì scorso è stato eseguito un sopralluogo nelle zone interessate lungo viale Trieste che ha coinvolto Aspes, l’assessore Enzo Belloni e l’Associazione Albergatori di Pesaro (Apa), con l’obbiettivo di convenire insieme alle attività commerciali la ridefinizione degli spazi riservategli e le modalità. Tutte le attività, come la Pizzeria Original e il locale Maya Bay, hanno riconfermato l’occupazione del suolo pubblico come gli anni precedenti: l’Assessore al Fare Riccardo Pozzi riporta una soddisfazione e un apprezzamento generale per una “formulazione che funziona”.

E a proposito di estate, sarà attiva nella zona mare (oltre che in centro storico) la nuova mini-spazzatrice elettrica che il Comune di Pesaro ha richiesto a Marche Multiservizi per potenziare la pulitura delle vie più strette e delle parti più complesse da raggiungere per i normali mezzi in dotazione.

"Un nuovo strumento che ci aiuterà a tenere ancora più pulito il centro e il mare, grazie alla collaborazione con Mms - sottolinea Enzo Belloni, assessore all’Operatività -. La mini-spazzatrice ci permetterà di avere una Pesaro sempre più in ordine, anche in vista dell’anno e di questa “estate da Capitale italiana della cultura”; ci permetterà di avere più forza per dare maggiori risposte ai cittadini, anche a quelli meno educati che magari non raccolgono o non gettano subito acqua sulle deiezioni dei propri animali", un comportamento per il quale il Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico di Pesaro, prevede una sanzione di 100 euro.

Già attiva, la mini-spazzatrice stradale, sarà utilizzata in centro storico e nella zona mare, tutti i giorni. "Ha spazzole rotanti – precisa Franco Macor, direttore funzione Ambiente Marche Multiservizi – ma ha anche funzione di aspiratutto. Inoltre è dotato di una lancia che spruzza acqua o detersivi specifici, ad esempio prodotti con quegli enzimi utili a eliminare i cattivi odori. Sarà efficace per la pulizia del guano e degli escrementi sia nelle iuzze del centro storico che di quei tratti di Bicipolitana sul lungomare".

Gaia Rossi