Da domani le opere di Nidaa Badwan

Aprirà da domani a Isola del Piano la mostra di Nidaa Badwan. Venticinque autoritratti fotografici per raccontare la sua lotta contro la discriminazione femminile e per parlare della sua incarcerazione, avvenuta nel novembre del 2013, a opera dei terroristi di Hamas per non avere indossato il velo in un luogo pubblico. Ma l’occasione è anche parlare della sua rinascita. L’artista che ha trovato rifugio nelle Marche propone anche “Oltre il confine. Un viaggio tra Gaza e Dante“, selezione dei lavori appartenenti alla serie "100 giorni di solitudine".

Aperta fino al 13 maggio, saletta consiliare di Isola del Piano.