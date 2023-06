Da dove arriva l’acqua che beviamo? Viaggio lungo il Metauro

Si chiama "Cammino dell’acqua" ed è una escursione particolare quella che ha organizzato per domenica, dalle 8,30 alle 18 con partenza da Pesaro, la fondazione Di Ferdinando e che vede come ispiratore l’ex assessore provinciale Luigi Taglioni, esponente anche dei Verdi. Di che si tratta? Capire e scoprire da dove arriva l’acqua che beviamo. Si toccheranno Lamoli, Borgo Pace, Cascata del Sasso, sosta alla Golena e quindi la diga del Furlo. La partecipazione è gratuita e la partenza è fissata dal campus di via Nanterre alle 8,30. Una iniziativa che ha forme educative e che fa anche scoprire luoghi molto suggestivi e poco conosciuti della Provincia. "Il consumo di un bene così prezioso – scrive Tagliolini – merita un’attenta e preziosa conoscenza delle fonti di approvvigionamento per evitare sprechi e abusi". Sotto osservazione di questa escursione c’è il fiume Metauro che nasce dalla confluenza, a Borgo Pace, del Meta e dell’Auro. Il tutto con un grande valore didattico perché Tagliolini aggiunge anche: "Purtroppo il più grande consumatore d’acqua del nostro Paese sono gli acquedotti colabrodo perché il 34% dell’acqua potabile si perde prima di arrivare dentro le case".