Da Dylan Dog a Janis Joplin Baraldi si cimenta con il romanzo

Oggi alle 18 allo "Spazio Webo" in via Gagarin 161 a Pesaro la scrittrice Barbara Baraldi presenta "Il Fuoco Dentro. Acid Queen". Storytelling sulla vita dell’artista Janis Joplin, parole basate sul romanzo della stessa Barbara Baraldi. Parlare di Janis Joplin è impossibile senza ascoltarne la musica, per farlo interverranno gli Acid Queen ovvero Francesca Di Dionisio ed Ennio Mircoli. Barbara Baraldi, conosciuta ai più come sceneggiatrice di Dylan Dog o come scrittrice di thriller, ha ammaliato i suoi lettori con le storie della sua protagonista profiler Aurora Scalviati nelle pubblicazioni "Aurora nel Buio", "Osservatore oscuro", "L’ultima notte di Aurora". "Il Fuoco dentro" è un romanzo che racconta la vita di Janis Joplin vista attraverso uno schermo insolito. La vita della rocker più famosa al mondo, le frequentazioni con i grandi della musica rock della fine degli anni Sessanta come Jimi Hendrix, Jim Morrison, con i quali condivide "il club 27", vista da un punto di vista noir. Info. 349 1044709.

b.t.