Da Emilio, l’osteria vera

Il volto candido di Ave Ninchi, e quella postura gentilmente gustosa che evoca la buona cucina e la compagnia di Aldo Fabrizi, il quale con la celebre attrice di famiglia pesarese ha firmato capolavori del cinema in bianco e nero, ci riporta ad un piatto che è di tutti: l’amatriciana. Ovvero, la ricetta dei pastori che, nel periodo della transumanza, portavano in bisaccia buon cacio e guanciale per poi cucinarlo durante le soste. Quello che poi è diventata la "Gricia", che a sua volta, con l’aggiunta del pomodoro, ha dato vita all’amatriciana. Ci sono due modi per gustare questo piatto semplice e straordinario: provarci da soli a casa oppure andare alle origini, cioé all’antica trattoria Da Emilio di Roma, che Aldo Fabrizi, compagno di lavoro di Ave Ninchi, frequentò dal 1976 e fino alla fine dei suoi giorni. Vi accoglierà lo stesso Emilio, con la verace cortesia romanesca, ricordando i tempi in cui Aldo Fabrizi "si accomodava lì, in quell’angolo, ordinando i suoi spaghettini numero cinque all’amatriciana, il suo piatto". La sua osteria preferita fino all’ultimo "fino a quando ci mandava l’autista perché Italia, mia moglie, gli facesse recapitare a casa un po’ del suo buonissimo brodo", racconta ancora Emilio. Splendida osteria la sua. Italia c’è ancora, sta in cucina, dove ordine e pulizia finiscono in padella e dove escono piatti amorevoli, fatti a mano esattamente come in famiglia, con la stessa fragranza, genuinità, bontà e digeribilità. Una sosta entusiasmante: il carciofo è cremoso, con un fondo di olio extravergine di qualità (finalmente). Gli agnolotti agnolotti all’amatriciana vellutati, gustosi, tirati con un sugo leggero e saporito, sono irresistibili, da bis e ancora e ancora. E poi i croccanti rigatoni alla gricia o la squisita carbonara. Primi avvolgenti, che rincorrerete fino alla scarpetta. E che dire della trippa succulenta e balsamica, con la sua nota di mentuccia che la fa volare, e poi dell’ossobuco che qui è leggiadro, tenerissimo e gustoso e infine del dolce nocciolato squisito ed equilibrato, da assaporare con un altissimo distillato di genziana fatto in casa. Il tutto in un ambiente sospeso nel tempo, dove la cortesia è un ingrediente aggiunto che fa ancora più piacevole la sosta. Un’ osteria vera, meravigliosa. Lunga vita a Italia ed Emilio e alla loro santa cucina che ci fa stare in paradiso.

Davide Eusebi