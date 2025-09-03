Da +Europa al Psi, ecco la lista ‘Avanti con Ricci’: "Sanità, economia, ambiente: cambio di passo"

Si chiama "Avanti con Ricci", la lista che appoggia il candidato di centrosinistra alle elezioni regionali e che racchiude in sé sia forze civiche che i rappresentanti di +Europa, Volt, Azione, PSI, Socialisti liberali e Repubblicani. Anime politiche unite per questa tornata elettorale presentando "per una forza all’insegna del progressismo". Ieri mattina la presentazione dei candidati provinciali della lista, dove sono presenti volti nuovi della politica ma anche alcuni già conosciuti. Tra loro Maria Adele Berti, ex sindaco di Fratte Rosa e segretaria Psi Marche: "Vogliamo portare uno sguardo diverso in regione – dice – soprattutto su tematiche come ambiente e rispetto delle fasce più deboli. Nella nostra lista è pienamente rappresentato il territorio, dalla costa all’entroterra".

Altro volto noto della politica è Cora Fattori, ex assessore del Comune di Fano, espressione di +Europa: "Per noi è molto importante puntare sulla crescita economica della regione, che vada però di pari passo anche con la tutela delle fasce più deboli e con le politiche sociali".

Candidata anche Maria Giovanna Cappellini, pesarese, consigliere d’amministrazione di Marche Multiservizi, che invece si sofferma sul tema della sanità: "Bisogna sopperire alla carenza di medici, infermieri e di guardie mediche". Poi parla anche del piano regionale dei rifiuti: "Si basa su dati del 2020 deve essere assolutamente rivisto". Augusto Giorgetti, di Fossombrone, dipendente Asur, che ha parlato della sua esperienza nel mondo della sanità: "Nelle Marche ci sono delle vere e proprie eccellenze – dice –. Il problema principale sono le infinite liste d’attesa".

Espressione civica anche Barbara Bruscoli, architetto di Montefelcino, che invece si è soffermata sulla necessità di "rafforzare i servizi nell’entroterra e valorizzare i borghi". Candidato con "Avanti con Ricci", l’ex assessore provinciale ed ex capogruppo Pd in consiglio regionale, Mirco Ricci: "Va risanata la sanità marchigiana ed è necessario porre attenzione al terzo settore e al tema dei rifiuti". Infine Tiziano Busca, segretario provinciale del Psi: "Con la nostra lista vogliamo rimettere al centro le politiche per il cittadino, su temi come lavoro, cultura, salute ed economia".

ali.mu.