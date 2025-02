Da Fabiola a Domenico: "In ogni istante ci sei tu. L’amore della mia vita"

Da Fabiola Binda a Domenico Formisano: "In ogni istante bello della mia vita ci sei tu. In ogni momento memorabile c’è il tuo viso che s’illumina. In ogni momento difficile, c’è il tuo abbraccio che mi avvolge. Non c’è un solo frammento di noi che cambierei, un solo lato di te che vorrei fosse diverso. Ho scelto te, senza sapere tutto quello che di meraviglioso mi avresti donato e io non smetterò mai di accogliere l’uomo che sei e che diventerai. Sei l’amore della mia vita e questo non cambierai mai. Buon San Valentino amore mio!"